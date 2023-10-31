Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Теперь его рекорд стал более недосягаемый. У ближайшего соперника по количеству этой награды - только пять "Золотых мячей". Это Криштиану Роналду. У остальных футболистов - и того меньше. Месси - настоящая легенда футбола.
В Париже в 67-й раз подвели итоги главной персональной премии для футболистов. "Золотой мяч" ожидаемо получил Месси - ныне игрок американского "Интер Майами".
Второе место - у нападающего из "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, который побил рекорд по голам за сезон в АПЛ (36). Он выиграл с «Манчестер Сити» все главные трофеи: чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Англии.
Третьим оказался Киллиан Мбаппе. В прошлом сезоне француз стал чемпионом с «ПСЖ» и дошёл до финала чемпионата мира.
Вручались и отдельные призы. Награда имени Льва Яшина ушла аргентинцу — Эмилиану Мартинесу, выступающему за "Астон Виллу" и свою сборную.
Премию лучшего молодого игрока получил Джуд Беллингем. Полузащитник играл за дортмундскую "Боруссию", и в составе сборной Англии на чемпионате мира был очень хорош. Беллингем летом перешёл в мадридский "Реал".
Премии вручали и представительницам женского футбола.
"Золотой мяч" - главный приз - из рук топ-теннисиста Новака Джововича получила Айтана Бонмати, футболистка "Барселоны". Кстати, этот клуб признали лучшим в сезоне
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