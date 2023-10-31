Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Третьим оказался Киллиан Мбаппе. В прошлом сезоне француз стал чемпионом с «ПСЖ» и дошёл до финала чемпионата мира.





Вручались и отдельные призы. Награда имени Льва Яшина ушла аргентинцу — Эмилиану Мартинесу, выступающему за "Астон Виллу" и свою сборную.