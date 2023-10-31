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Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Автор:
31 октября 2023 08:31
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Даниэль Месси   Спорт   Эрлинг Холанд   золотой мяч   премия   футбол   
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Теперь его рекорд стал более недосягаемый. У ближайшего соперника по количеству этой награды - только пять "Золотых мячей". Это Криштиану Роналду. У остальных футболистов - и того меньше. Месси - настоящая легенда футбола.

В Париже в 67-й раз подвели итоги главной персональной премии для футболистов. "Золотой мяч" ожидаемо получил Месси - ныне игрок американского "Интер Майами".


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Второе место - у нападающего из "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, который побил рекорд по голам за сезон в АПЛ (36). Он выиграл с «Манчестер Сити» все главные трофеи: чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Англии.


Третьим оказался Киллиан Мбаппе. В прошлом сезоне француз стал чемпионом с «ПСЖ» и дошёл до финала чемпионата мира.


Вручались и отдельные призы. Награда имени Льва Яшина ушла аргентинцу — Эмилиану Мартинесу, выступающему за "Астон Виллу" и свою сборную.

Премию лучшего молодого игрока получил Джуд Беллингем. Полузащитник играл за дортмундскую "Боруссию", и в составе сборной Англии на чемпионате мира был очень хорош. Беллингем летом перешёл в мадридский "Реал".


Премии вручали и представительницам женского футбола.


"Золотой мяч" - главный приз - из рук топ-теннисиста Новака Джововича получила Айтана Бонмати, футболистка "Барселоны". Кстати, этот клуб признали лучшим в сезоне

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Метки: Ynews   Даниэль Месси   Спорт   Эрлинг Холанд   золотой мяч   премия   футбол   
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4  комментария
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neskaju20 Час назад
Даже, когда месси закончит, ему продолжат выдавать золотые дожди. Чел в этом году не играл толком, в штатах занял последнее или предпоследнее место со скромной статистикой. За что?
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Test 3 минуты назад
Месси = говноед с рожей как утюг.
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