Культура отмены: теннисистка Серена Уильямс обрезала групповое фото, убрав с него белорусскую спортсменку

В спортивном мире продолжают "жить без политики". Правда, с каждым днём это становится всё более красноречивым и заметным.
Несмотря на то что российские и белорусские теннисисты - одни из немногих спортсменов, допущенных до международных соревнований, отношение к ним на турнирах дружелюбным не назовёшь. Их унижают соперники, да и болельщики порой не сдерживаются, выкрикивая оскорбительные замечания. А те коллеги-теннисисты, которые не отваживаются на столь явное проявление чувств, всё равно находят повод показать своё отношение к россиянам и белорусам.
Перед поездкой в Мексику белорусская теннисистка Арина Соболенко ненадолго заехала в Майами, где 20 октября в числе приглашённых знаменитостей поприсутствовала на открытии ресторана Casadonna. В соцсетях появились многочисленные фото, сделанные на этой вечеринке. В частности, на одном из снимков Арина Соболенко сфотографирована вместе с Каролиной Возняцки и Сереной Уильямс. Эта фотография появилась в аккаунтах всех спортсменок, но Уильямс обрезала фото так, что белорусской теннисистки на нём не оказалось.
Фанаты сразу заметили разницу и Серене прилетели логичные вопросы:
- «Почему обрезала Соболенко? Это новое дно, даже для тебя, Серена». (eli_xu0621)
- «Где Соболенко?» (deniszhang219)
- «Просто вырезать Арину Соболенко с фотографии… Так грубо». (cocteltequila)
- «Почему Арины нет на фото? Это неуважительно с твоей стороны». (milad20.11)
- «Разочарован тем, что ты вырезала Арину. Серена, серьёзно?!» (dlj1998)
Российские же пользователи Сети посчитали, что Уильямс просто поступила как настоящая женщина, которая ненавидит свою симпатичную подружку. Американскую теннисистку не раз сравнивали с мужчиной - дескать, чего от неё еще можно было ожидать.
Кстати, Уильямс была единственной, кто убрала из кадра Соболенко. Остальные присутствовавшие на открытии того самого ресторана до такой мелкой подлости не опустились.
Источник:
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значит и женские гормоны присутствуют..
у братухи Уильямс более эстетично, округло, не вызывает омерзения.
сравнение не корректно..
А какое всем дело чужого личного фото и что с ним делает владелец?
Вот все те комментаторы, которые тут агрят на эту тенниситку, когда свои фото обрабатывают и обрезают лишнее, много у кого спрашивают разрешения на это?
Вот серьёзно, просто представьте ситуацию со своей позиции. Обрезали вы значит СВОЁ групповое фото, оставив только нужных ВАМ людей на изображении, а потом на вас из-за этого ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ вылили тонны г...вна и посчитали это подлостью. СЕРЬЁЗНО?
Интересно, а в этот момент какова будет ВАША реакция? Я думаю, что-то типа? "Да пошли вы! Спрашивать я ещё буду кого мне обрезать! ВЫ КТО ТАКИЕ?"
Или я не прав?
То есть на вот эту строчку из статьи никто внимания не обратил:
"Российские же пользователи Сети посчитали, что Уильямс просто поступила как настоящая женщина, которая ненавидит свою симпатичную подружку."
И, как я понимаю, в этом случае меня "минусят" НЕ российские пользователи.
Ну, теперь-то понятно, КТО в основном сидит на Фишках. Ну,ну...
а она знаменитость, публичная личность, для многих пример для подражания.
и какой пример она подаёт?