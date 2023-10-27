Культура отмены: теннисистка Серена Уильямс обрезала групповое фото, убрав с него белорусскую спортсменку

Несмотря на то что российские и белорусские теннисисты - одни из немногих спортсменов, допущенных до международных соревнований, отношение к ним на турнирах дружелюбным не назовёшь. Их унижают соперники, да и болельщики порой не сдерживаются, выкрикивая оскорбительные замечания. А те коллеги-теннисисты, которые не отваживаются на столь явное проявление чувств, всё равно находят повод показать своё отношение к россиянам и белорусам.

Перед поездкой в Мексику белорусская теннисистка Арина Соболенко ненадолго заехала в Майами, где 20 октября в числе приглашённых знаменитостей поприсутствовала на открытии ресторана Casadonna. В соцсетях появились многочисленные фото, сделанные на этой вечеринке. В частности, на одном из снимков Арина Соболенко сфотографирована вместе с Каролиной Возняцки и Сереной Уильямс. Эта фотография появилась в аккаунтах всех спортсменок, но Уильямс обрезала фото так, что белорусской теннисистки на нём не оказалось.