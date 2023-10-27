FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3371 пост • 444 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Культура отмены: теннисистка Серена Уильямс обрезала групповое фото, убрав с него белорусскую спортсменку

Культура отмены: теннисистка Серена Уильямс обрезала групповое фото, убрав с него белорусскую спортсменку

Автор:
27 октября 2023 18:46
Сообщество : Спорт
Метки: Арина Соболенко   Серена Уильямс   Спорт   майами   месть   обрезала фото   теннис   фото   
3140
2

В спортивном мире продолжают "жить без политики". Правда, с каждым днём это становится всё более красноречивым и заметным.

Несмотря на то что российские и белорусские теннисисты - одни из немногих спортсменов, допущенных до международных соревнований, отношение к ним на турнирах дружелюбным не назовёшь. Их унижают соперники, да и болельщики порой не сдерживаются, выкрикивая оскорбительные замечания. А те коллеги-теннисисты, которые не отваживаются на столь явное проявление чувств, всё равно находят повод показать своё отношение к россиянам и белорусам.


Перед поездкой в Мексику белорусская теннисистка Арина Соболенко ненадолго заехала в Майами, где 20 октября в числе приглашённых знаменитостей поприсутствовала на открытии ресторана Casadonna. В соцсетях появились многочисленные фото, сделанные на этой вечеринке. В частности, на одном из снимков Арина Соболенко сфотографирована вместе с Каролиной Возняцки и Сереной Уильямс. Эта фотография появилась в аккаунтах всех спортсменок, но Уильямс обрезала фото так, что белорусской теннисистки на нём не оказалось.


Фанаты сразу заметили разницу и Серене прилетели логичные вопросы:

  • «Почему обрезала Соболенко? Это новое дно, даже для тебя, Серена». (eli_xu0621)
  • «Где Соболенко?» (deniszhang219)
  • «Просто вырезать Арину Соболенко с фотографии… Так грубо». (cocteltequila)
  • «Почему Арины нет на фото? Это неуважительно с твоей стороны». (milad20.11)
  • «Разочарован тем, что ты вырезала Арину. Серена, серьёзно?!» (dlj1998)

Российские же пользователи Сети посчитали, что Уильямс просто поступила как настоящая женщина, которая ненавидит свою симпатичную подружку. Американскую теннисистку не раз сравнивали с мужчиной - дескать, чего от неё еще можно было ожидать.


Кстати, Уильямс была единственной, кто убрала из кадра Соболенко. Остальные присутствовавшие на открытии того самого ресторана до такой мелкой подлости не опустились.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Арина Соболенко   Серена Уильямс   Спорт   майами   месть   обрезала фото   теннис   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
48  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Billi_Bons 5 часов назад
Лучше бы оно себе член отрезало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
4k
fkamash 44 минуты назад
Потому что мужские гормоны, которые это жрало ведрами каждый день и час, заставляют ее приревновывать симпотичных настоящих девушек, добившихся всего (в условиях повышенного внимания и жесточайших санкций) своими силами, при этом сохранив женственность и красоту!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Элек Мек Час назад
Это баба или мужик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 2 часа назад
Макака черномазая. Впрочем, весь межународный теннис (как и почти весь спорт, от профессионального, до типа любительского, олимпийского) - одна сплошная помойка. И даже лучши етм напоминают глистов в куче говна. Пуь сглистов жирных, с деньгами, но глистов. Нечего нормальным спортсменам туда вооще лезть. А в России пора создать нечто своё спортивное, на уровне выше среднего мирового, куда попасть посоревноваться ещё надо заслужить. И именно достижениями в спорте, а не политикой или другими грязными делами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Valiko 2 часа назад
Просто тупая черномазая обезьяна комплексует. Но мы-то знаем еë психологический портрет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег 2 часа назад
никто даже не обратил внимание что у серены проблемы с потенцией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alex9845 2 часа назад
Странно что в наше время именно евреи и негры,несмотря на историю, ведут себя так странно.Может в истории была суть , а мы её не увидели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
ruslan d 2 часа назад
Ну и что , это ее дело ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Петр Сергеев 3 часа назад
черная толстая стероидная обезьяна серена. В ней то что женского, в ней мужского даже ничего нет. дерьмо из 5-й точки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 3 часа назад
Что этот нигер себе позволяет??!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Татьяна Баженова 3 часа назад
А чего бегемота слева не вырезала? Фотка стала бы симпатичнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mr White Man 3 часа назад
обезьяна черномазая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Литоффчег 4 часа назад
Прекратите параноику, самое обыкновенное правило третьей - обрезала фото так чтобы вышла на первый план, и кстати получилось. Сомневаюсь что неграм кроме блв есть ещё какие то предпочтения в политике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 4 часа назад
Да что этот ниггер себе позволяет?©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igor Grishaev 4 часа назад
О, брат Уильямс, как распух от гормонов и стероидов. Скоро борода отрастёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
AlexWoyz Igor Grishaev 2 часа назад
сиськи-то тоже растут.
значит и женские гормоны присутствуют..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
AlexWoyz Igor Grishaev 2 часа назад
да ладно, он даже лифчик не носит, обвисло всё, не красиво.
у братухи Уильямс более эстетично, округло, не вызывает омерзения.
сравнение не корректно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
Дементий Мурзич 4 часа назад
Yes, что ещё можно ещё ожидать от этого черожопого "кобла" (кобеля) . Это же не женщина в её обычном понимании, это обыкновенная "кобёл". Да ещё и америкос?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Долматов 4 часа назад
Фото неправильно обрезано. Без чёрной обезьяны эта компания смотрелась бы гораздо лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Звёздный князь 4 часа назад
Читаю комменты и не понимаю одного:
А какое всем дело чужого личного фото и что с ним делает владелец?
Вот все те комментаторы, которые тут агрят на эту тенниситку, когда свои фото обрабатывают и обрезают лишнее, много у кого спрашивают разрешения на это?
Вот серьёзно, просто представьте ситуацию со своей позиции. Обрезали вы значит СВОЁ групповое фото, оставив только нужных ВАМ людей на изображении, а потом на вас из-за этого ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ вылили тонны г...вна и посчитали это подлостью. СЕРЬЁЗНО?
Интересно, а в этот момент какова будет ВАША реакция? Я думаю, что-то типа? "Да пошли вы! Спрашивать я ещё буду кого мне обрезать! ВЫ КТО ТАКИЕ?"
Или я не прав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
AlexWoyz Звёздный князь 2 часа назад
кто вы, Звёздный князь, кто вас знает, кому вы интересны?
а она знаменитость, публичная личность, для многих пример для подражания.
и какой пример она подаёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Григорий Бабкин 4 часа назад
Ну ладно вам. По другому черножопая свинья не помещалась. Выхода, таки, нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 12 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

194848



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Если они станут доминировать, то мы потеряем страну»: патриарх Кирилл заявил, что из-за наплыва гастарбайтеров, Россия может потерять свою идентичность
«Если они станут доминировать, то мы потеряем страну»: патриарх Кирилл заявил, что...
Заброшенный ядерный арсенал под землёй. Толщина этих ворот больше метра
Заброшенный ядерный арсенал под землёй. Толщина этих ворот больше метра
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сколько пальцев?

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#интересно#ДТП#Автовсячина#фильм#факты#дети#полиция
#животные#машина#люди#Юмор#кино#позитив#забавно#подборка#шоу бизнес#женщина
#автомобили#Прикол#интересное#аварии#авто аварии#США#задержание#новости#улыбнуло#знаменитости
Трать и возвращай Трать и возвращай 18 наглядных причин, почему мужчины любят женский теннис 18 наглядных причин, почему мужчины любят женский теннис Россиянка устроила стриптиз на закрытии Женской теннисной ассоциации Россиянка устроила стриптиз на закрытии Женской теннисной ассоциации Зеленый комбинезон и колготки в сеточку: Наряд Серены Уильямс восхитил поклонников Зеленый комбинезон и колготки в сеточку: Наряд Серены Уильямс восхитил поклонников Зрители начали передразнивать белорусскую теннисистку за слишком громкие стоны во время матча Зрители начали передразнивать белорусскую теннисистку за слишком громкие стоны во время матча Итальянские спортсменки сыграли в теннис на соседних крышах Итальянские спортсменки сыграли в теннис на соседних крышах

На что жалуетесь?

Вернуться