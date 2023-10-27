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Рамзан Кадыров создал новые батальоны и с их названием призвали разобраться в Госдуме

Рамзан Кадыров создал новые батальоны и с их названием призвали разобраться в Госдуме

Автор:
27 октября 2023 16:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   батальон   виктор соболев   военные   название   рамзан кадыров   шейх Мансур   
7551
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По словам депутата: «Пока не понятно, куда будут направлены эти военные».

Рамзан Кадыров объявил о создании батальонов имени шейха Мансура и Байсангура Беноевского. Оба воевали против Российской империи.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил:

Я не поддерживаю формирование добровольческих корпусов. Но, даже если такие и будут создаваться, они должны быть организованы в соответствии с организованной штатной структурой наших вооруженных сил.

И добавил, что эти батальоны не будут сражаться против Российской Федерации. Но куда будут направлены эти военные он не сказал.

Что касается названий батальонов, надо разобраться, почему выбраны именно эти названия. Пока не понятно, куда будут направлены эти военные, где будут воевать. Но в любом случае, они вряд ли будут воевать против РФ.

Источник:

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Метки: Госдума   батальон   виктор соболев   военные   название   рамзан кадыров   шейх Мансур   
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91  комментарий
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62k
doker 6 часов назад
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1k
Аркадий Полчаса назад
Игра по новому, Кадырову нужны деньги и власть, а так же своя и его семьи безопасность, а с кем воевать ему пофигу
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12k
Федор 38 минут назад
Я полагаю новые тикток войска образовались
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4k
Евгений Час назад
Наконец то у наших любителей кадырова начинают глаза открываться. А то все герой, молодец, даже в преемники Путина метили, а оказался обыкновенный чечен, который ненавидит русских, как и все чеченцы
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6k
Трям Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Nick Час назад
Готовит тылы на случай ухода светлейшего.
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125
Эрик Картман Час назад
Медведь ранен и устал, шакалы потихоньку начинают его покусывать.
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372
алекс 2 часа назад
Эти бойцы будут воевать с на кого покажет Кадыров! Покажет на украинцев - будет воевать с ними! Покажет на русских - будут воевать с нами! Мы для них враги...
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
На всякий случай надо бы создать корпус имени генерала Ермолова.
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48k
Максим Т. 2 часа назад
То есть "вряд ли"? Значит, он допускает такой вариант?
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59k
Олег 2 часа назад
Сегодня по М4 стояла крепкая пробка от Ростова на юг. Колонну чеченских машин я обогнал на пункте оплаты. Во главе колонны была ДПС-ная машина с 95-м регионом. Они проталкивались через пробку, а я наслаждался комментариями дальнобоев на 15-м канале. Цитировать не буду чтоб потом не извиняться, но вы поняли
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59k
Олег 3 часа назад
А почему-бы не назвать именем генерала Ермолова? Чечены будут в восторге
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4k
Могвай 3 часа назад
Роман Калдыров как то сильно стал утомлять в последние лет ццать.
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2k
bohemia 3 часа назад
Есть такое государство Чехия, население 10 млн с того около 300 тыс. цыгане, не учатся и не работают, только криминал, так вот ещё со времён их социализма государство их содержит на очень хороших социальных выплатах ( включая хорошее жильё) и они живут спокойно, криминал минимальный, так что в каждом государстве свои дотационная нация
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6k
Трям 3 часа назад
Пора этого ослойоба вслед за Пригожиным в вертолет посадить.
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6k
мемфрид 4 часа назад
Прикормили. Забыли уже все видосик, где он молоденький стоит и хвастается, что первого русского в своей жизни убил. Вот, пожалуйста.
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5k
Alex 4 часа назад
Это ган**н явно нарывается на 3-ю чеченскую.
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22k
Mike Miller 4 часа назад
Чечня... Не была проблемой в царской России ввиду полной недоразвитости и малочисленности.
Во времена Сталина - в сороковых годах прошлого века, проблема была уже очерчена. И Сталин показал методы её решения.
Путин в начале века 21-го только заморозил проблему, заставил построить огромный "деньгопровод" для поддержания работы этого рефрижератора.
Но Чечня все рано снова рванет!
НЕПРЕМЕННО РВАНЕТ!!!
И дело совсем не вере! Чисто в людях и в их обычаях. Ислам в Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне воспитал РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ.
Так что, ислам не при чем.
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5k
saliamnn 4 часа назад
Походу Кадыров уже рамсы попутал.Творит непонятки.
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25k
Михаил Сметанкин 4 часа назад
Глава республики, которая в составе РФ, сам по себе ни с того ни с сего формирует батальоны, а наши даже не в курсе? А с названиями "нужно разобраться"? Разве батальоны не министерство обороны должны формировать? Еще и история с сыном Кадырова... Что вообще происходит?
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151
babai65 4 часа назад
Готовьтесь. Скоро эти батальоны будут воевать против россиян. Под лозунгом - наших ущемляют. И резать будут без разбора.
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