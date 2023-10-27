Рамзан Кадыров создал новые батальоны и с их названием призвали разобраться в Госдуме

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил:

Я не поддерживаю формирование добровольческих корпусов. Но, даже если такие и будут создаваться, они должны быть организованы в соответствии с организованной штатной структурой наших вооруженных сил.

И добавил, что эти батальоны не будут сражаться против Российской Федерации. Но куда будут направлены эти военные он не сказал.