Рамзан Кадыров создал новые батальоны и с их названием призвали разобраться в Госдуме

По словам депутата: «Пока не понятно, куда будут направлены эти военные».
Рамзан Кадыров объявил о создании батальонов имени шейха Мансура и Байсангура Беноевского. Оба воевали против Российской империи.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил:
Я не поддерживаю формирование добровольческих корпусов. Но, даже если такие и будут создаваться, они должны быть организованы в соответствии с организованной штатной структурой наших вооруженных сил.
И добавил, что эти батальоны не будут сражаться против Российской Федерации. Но куда будут направлены эти военные он не сказал.
Что касается названий батальонов, надо разобраться, почему выбраны именно эти названия. Пока не понятно, куда будут направлены эти военные, где будут воевать. Но в любом случае, они вряд ли будут воевать против РФ.
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Во времена Сталина - в сороковых годах прошлого века, проблема была уже очерчена. И Сталин показал методы её решения.
Путин в начале века 21-го только заморозил проблему, заставил построить огромный "деньгопровод" для поддержания работы этого рефрижератора.
Но Чечня все рано снова рванет!
НЕПРЕМЕННО РВАНЕТ!!!
И дело совсем не вере! Чисто в людях и в их обычаях. Ислам в Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне воспитал РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ.
Так что, ислам не при чем.
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Ещё какой была проблемой! Почитай историю завоевания Кавказа! Сколько лет велась война и какой крови стоила!
И больше походила на наведение порядка малочисленными отрядами гвардии на территориях, крышуемых бандами. Разрозненными и часто враждующими друг с другом.
Никогда регулярная армия не выступала на Кавказ в царской России. Это всегда были "какие-то волнения на Юге" для монаршего дома в Питере.
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Да ладно!
В истории завоевание Кавказа именуется не иначе как ВОЙНА! Война на протяжении почти 50 лет!
Этот период сопровождался строительством целой линии оборонительных сооружений и крепостей, и военными походами РЕГУЛЯРНОЙ армии! Под командованием известного генерала Ермолова, например, были армейский корпус и Черноморское казачье войско!
Что касается "Ичкерии" (Чечни), то с этим образованием шла полноценная война разной степени интенсивности примерно с 1830-го года!
Один из эпизодов её:
"1842 – Ичкеринское сражение. В мае генерал-адъютант П. Граббе направил русское войско к столице имамата – аулу Дарго. По пути следования в Ичкеринском лесу завязался бой с горцами, которые применили выгодную для той местности тактику. Русские полки понесли большие потери: более 1700 убитых и раненных солдат и 66 офицеров. Чеченцы разбили русских и захватили их полевое орудие. П. Граббе был отстранён от командования армией."
https://plusiminusi.ru/osnovnye-sobytiya-kavkazskoj-vojny-1817-1864/https://plusiminusi.ru/osnovnye-sobytiya-kavkazskoj-vojny-1817-1864/
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А ЧВК "Вагнер" кто сформировал?!? Годами эта структура действовала в разных странах, причем последнее время, как мы узнали от самого путина, ещё и на деньги государства!
Абсурд?!? Нет! Нынешняя реальность!
К слову, мало кто знает, что в стране ударными темпами формируются под разными вывесками и патронажем другие ЧВК! "Редут", "Конвой" и т.д. К чему бы это?!?
Начиная с 7-ой минуты: