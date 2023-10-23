С двумя одноклассницами: пользователи соцсетей рассказали и своём первом поцелуе

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Эта ситуация была в жизни каждого человека. Пользователи соцсетей не постеснялись и рассказали о своём первом разе. А как это случилось у вас?
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