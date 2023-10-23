FISHKINET
Сообщество Юмор 17764 поста • 3622 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
С двумя одноклассницами: пользователи соцсетей рассказали и своём первом поцелуе

С двумя одноклассницами: пользователи соцсетей рассказали и своём первом поцелуе

Автор:
23 октября 2023 17:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   воспоминания   девушки   отношения   парни   поцелуй   
1809
16

Эта ситуация была в жизни каждого человека. Пользователи соцсетей не постеснялись и рассказали о своём первом разе. А как это случилось у вас?

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   воспоминания   девушки   отношения   парни   поцелуй   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Иван 11 минут назад
Пусть уточняют, в какие губы поцелуй был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus 3 минуты назад
В школе, с пионерками-шефами нашего класса. С пятью по очереди )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103003



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о зверствах одноклассников-мигрантов
"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о...
Илона Маска восхитила станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге
Илона Маска восхитила станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Пьяная водительница улетела с дороги и уснула в машине
Пьяная водительница улетела с дороги и уснула в машине
Учёные запустят симуляцию путешествий во времени для решения «невозможных проблем»
Учёные запустят симуляцию путешествий во времени для решения «невозможных проблем»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомир#машина#люди#интересное#США#познавательно#новости#природа
#животные#автомобили#история#СССР#Китай#аварии#авто аварии#Россия#шоу бизнес#фильм
#интересно#Юмор#в мире#забавно#Прикол#ДТП#Автовсячина#кино#деньги#кот
Учёные запустят симуляцию путешествий во времени для решения «невозможных проблем» Учёные запустят симуляцию путешествий во времени для решения «невозможных проблем» 15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник 15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?" Тело - не главное, или "Как дела в качалке пацаны?" Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез

На что жалуетесь?

Вернуться