"Измучена богатством". Жена шейха из ОАЭ рассказала, что тратит в день 16 тысяч долларов

При этом девушка периодически жалуется на свою жизнь. По словам Линды, жена миллиардера обязана шикарно выглядеть 24/7, а ведь вокруг столько вкусной еды, а она любит покушать.

Также в число проблем входят: “Он покупает мне слишком много вещей”, ”Мы постоянно путешествуем, я устала", “Я боюсь, что меня ограбят” и “Он никогда не разрешает мне водить машину”.

За деньги, да...