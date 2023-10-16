"Измучена богатством". Жена шейха из ОАЭ рассказала, что тратит в день 16 тысяч долларов

Когда девушкам делать нечего, они снимают ролики для ТикТока. Когда нечего делать жёнам шейхов, таким как 24-летняя Линда Андраде, они снимают ролики про свою невыносимо-богатую жизнь. Вот например, недавно муж купил Линде золотые украшения на $201 200, а также скинул ей $52 210 просто "на развлечения". Не завидуем, девочки, просто ведём наблюдение.
Сенсация TikTok Линда Андраде, известная в запрещеннограме как “Домохозяйка Дубая”, демонстрирует свою роскошную жизнь для более, чем 554 000 подписчиков.
Финансируемая своим мужем-мультимиллионером, 23-летняя женщина живет на широкую ногу в ОАЭ. В своих видеороликах Андраде спокойно хвастается тем, что тратит 16 000 долларов за один день, что привыкла носить сумки от Chanel и пьет кофе из золотой чашки 24 карата.
Ее TikToks набирают до 17 миллионов просмотров, в том числе те, в которых подробно описывается ее образ жизни в Дубае с посещениями YSL, Valentino, Balenciaga и элитных ювелирных магазинов.
В одном из роликов жена шейха говорит: “Мой муж целует мне руку, потому что я зла на него; он купил мне только два бриллиантовых ожерелья вместо четырех”.
В жизнеописания также входят чеки из ресторана на сумму $229 141, слив на шоппинг $356 214, и на депозит для игр - $1 411 008.
При этом девушка периодически жалуется на свою жизнь. По словам Линды, жена миллиардера обязана шикарно выглядеть 24/7, а ведь вокруг столько вкусной еды, а она любит покушать.
Также в число проблем входят: “Он покупает мне слишком много вещей”, ”Мы постоянно путешествуем, я устала", “Я боюсь, что меня ограбят” и “Он никогда не разрешает мне водить машину”.
За деньги, да...
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