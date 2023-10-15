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Сегодня мы перенесёмся в 1986 год: на Чернобыльской АЭС происходит самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа, Горбачёв описывает период правления Брежнева как "застой" и призывает к гласности. Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была столица!
Интересного вам просмотра!
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20.
Фото будет из фильма Карена Шахназарова "Курьер". Раменки, на заднем плане знаменитый круглый дом на улице Довженко.
21.
Периодически до Москвы даже доезжали даблдекеры из Великобритании. Этот фотограф подловил на стоянке гостиницы "Метрополь".
22.
А на проспекте Маршала Жукова в те годы размещался фирменный магазин мотоциклов "Ява".
Представьте, насколько в тот момент была счастлива эта девушка и как ей все завидовали :)
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Зашли , а там........ ((((
Лучше бы не заходил , чтоб в памяти остался только тот , сказочный.
Стал не Детский мир, а гламурный офис без посетителей.
Хотелось дать в морду кто со сказкой сотворил такое безобразие,
Моя Москва, мне 20 лет.
Красивый был город.
Не то что сейчас - человековейник с бездарной архитектурой и планировкой.
Дома окна в окна.
И безумно жалко переделанный Детский Мир.