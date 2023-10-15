Сегодня мы перенесёмся в 1986 год: на Чернобыльской АЭС происходит самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа, Горбачёв описывает период правления Брежнева как "застой" и призывает к гласности. Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была столица!

Интересного вам просмотра!