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Прогулка по Москве 1986 года

Прогулка по Москве 1986 года

Автор:
15 октября 2023 21:51
Метки: СССР   история   фото   
186
27

Сегодня мы перенесёмся в 1986 год: на Чернобыльской АЭС происходит самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа, Горбачёв описывает период правления Брежнева как "застой" и призывает к гласности. Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была столица!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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21k
иванов дмитрий Час назад
Пару лет назад , хотел показать дочке сказочный мир , Детского Мира" .
Зашли , а там........ ((((
Лучше бы не заходил , чтоб в памяти остался только тот , сказочный.
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30k
Юрьевич Час назад
Горбачёв - идиот. Никакого застоя не было. Было активное строительство жилья, например. Космические программы активно развивались. Станки на экспорт продавали, в том числе и в кап. страны. Было неторопливое развитие, не такими ударными темпами, как при Сталине, но всё развивалось. Жить стали лучше и это чувствовалось и с каждым годом становилось лучше. Потом после смерти Брежнева начали генсеки меняться, потом горбатый придурок стал рулить и всё постепенно полетело под откос... с ускорением и в конце концов просто рухнуло.
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35k
albedo 2 часа назад
Автор, спасибо.
Моя Москва, мне 20 лет.
Красивый был город.
Не то что сейчас - человековейник с бездарной архитектурой и планировкой.
Дома окна в окна.

И безумно жалко переделанный Детский Мир.
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