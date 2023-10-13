Victoria's Secret представила коллекцию «адаптивного белья»

Видео с показа уже облетело весь интернет, вызвав бурные дебаты. Пользователи сети разделились на два лагеря: одни утверждают, что выставлять напоказ свои недостатки, тем более на подиуме - перебор, а другие считают, что главное - удобство и неважно как ты выглядишь.
Известный американский бренд нижнего белья Victoria's Secret запустил новую адаптивную линию, предназначенную для людей с ограниченными возможностями. Эта коллекция, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке, по словам дизайнеров, "призвана удовлетворить потребности тех, кому нужны практичные решения, не жертвуя стилем". Такой вот значительный шаг к инклюзивности в мире моды.
Новая адаптивная линия была разработана с учетом потребностей женщин с особыми потребностями. Одним из флагманских предметов коллекции является бюстгальтер, в котором традиционная застежка на крючках заменена на магнитную застежку спереди. Бретели также регулируются спереди.
Источник:
Бри Скалесс, модель из Нью-Йорка, передвигающаяся в инвалидной коляске, сказала, что ей нравится новый бюстгальтер, отметив, что в нем она чувствует себя комфортно и сексуально.
Линия, которая будет доступна примерно в 40 избранных магазинах в октябре и на веб-сайте компании, получила Знак одобрения Gamut — признание, подтверждающее ее удобство для пользователя.
Конечно, руководители компании утверждают, что адаптивное нижнее белье также является потенциально разумным шагом, учитывая, что, по оценкам, к 2026 году отрасль будет стоить 400 миллионов долларов по сравнению с 278,9 миллионами долларов в 2017 году.
Источник:
- Блогерша продала своё ношеное нижнее бельё за полмиллиона рублей
- Обнажённая экоактивистка, протестуя против кашемира, изобразила козу, у которой вычесывают шерсть
- 30 отличных вещей, найденных на улицах Нью-Йорка
- Памела Андерсон бросила вызов старению и появилась на Неделе моды без макияжа
- Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку
Даже сейчас - смотрите, мы об этом говорим , а не о белье келвин кляйн , например.
Заявлено адаптивное белье - по факту обычное белье. В чем фишка или адаптивность? зачем это надо было устраивать??
Совершенно обычные комплекты ну прямо совсем даже попытку не сделали!!
Ну, например, девушка без ног, кто ползает "на попе" можно было бы уплотненные трусики-шорты надеть. Женщина без руки от самого плеча- можно было эту лямку которая на плече, ее через шею хотя бы сделать, чтобы она не сваливались (а она будет сваливаться конечно).
У женщины с изогнутой спиной пол попы голые по тому что трусики обычные и не компенсируют это! О какой адаптивности речь-то ??
и так далее..
Ну просто прокатились на хайпе и чужих бедах!!
Мрак!
Я как женщина толерантная, но такое не принимаю. Это плохо
Но не те из девчонок кто не сдался и борется до конца.
А те кто выставил всё это напоказ и тащуться.
"Как просрать успешный бизнес 101".
Похоже на простую попытку пиара на чужом несчастье.
Ну амерам нужно соблюдать "добрые старые традиции".
Только если раньше такой цирк для многих был единственным способом выжить и прокормиться, то сейчас...
Ну а если ещё более серьёзно, то и людям с ограниченными возможностями нужно иметь удобную для них одежду (не шучу), но не нужно превращать показ в цирк уродов.
ПС Я не считаю инвалидов (вне зависимости от приобретённости/врождённости увечья) уродами, я считаю именно моделей с показа уродами, ну и главными уродами считаю "модельеров".