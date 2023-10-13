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Victoria's Secret представила коллекцию «адаптивного белья»

Victoria's Secret представила коллекцию «адаптивного белья»

Автор:
13 октября 2023 23:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Victoria's Secret   Нью-Йорк   адаптивное белье   бельё   люди с ограниченными возможностями   неделя моды   
2021
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Видео с показа уже облетело весь интернет, вызвав бурные дебаты. Пользователи сети разделились на два лагеря: одни утверждают, что выставлять напоказ свои недостатки, тем более на подиуме - перебор, а другие считают, что главное - удобство и неважно как ты выглядишь.

Известный американский бренд нижнего белья Victoria's Secret запустил новую адаптивную линию, предназначенную для людей с ограниченными возможностями. Эта коллекция, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке, по словам дизайнеров, "призвана удовлетворить потребности тех, кому нужны практичные решения, не жертвуя стилем". Такой вот значительный шаг к инклюзивности в мире моды.

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Новая адаптивная линия была разработана с учетом потребностей женщин с особыми потребностями. Одним из флагманских предметов коллекции является бюстгальтер, в котором традиционная застежка на крючках заменена на магнитную застежку спереди. Бретели также регулируются спереди.

Бри Скалесс, модель из Нью-Йорка, передвигающаяся в инвалидной коляске, сказала, что ей нравится новый бюстгальтер, отметив, что в нем она чувствует себя комфортно и сексуально.

Линия, которая будет доступна примерно в 40 избранных магазинах в октябре и на веб-сайте компании, получила Знак одобрения Gamut — признание, подтверждающее ее удобство для пользователя.

Конечно, руководители компании утверждают, что адаптивное нижнее белье также является потенциально разумным шагом, учитывая, что, по оценкам, к 2026 году отрасль будет стоить 400 миллионов долларов по сравнению с 278,9 миллионами долларов в 2017 году.

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Метки: Victoria's Secret   Нью-Йорк   адаптивное белье   бельё   люди с ограниченными возможностями   неделя моды   
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22  комментария
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Я прошу прощения, но это трэш. Эти люди не воспроизведут потомство. Как это не жалко, но это очередная пропаганда снижения рождаемости. Возможно я и не прав.
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796
ssl 21 секунду назад
Это странное действо похоже на пиар и хайп на модных тенденциях.
Даже сейчас - смотрите, мы об этом говорим , а не о белье келвин кляйн , например.

Заявлено адаптивное белье - по факту обычное белье. В чем фишка или адаптивность? зачем это надо было устраивать??
Совершенно обычные комплекты ну прямо совсем даже попытку не сделали!!
Ну, например, девушка без ног, кто ползает "на попе" можно было бы уплотненные трусики-шорты надеть. Женщина без руки от самого плеча- можно было эту лямку которая на плече, ее через шею хотя бы сделать, чтобы она не сваливались (а она будет сваливаться конечно).
У женщины с изогнутой спиной пол попы голые по тому что трусики обычные и не компенсируют это! О какой адаптивности речь-то ??
и так далее..

Ну просто прокатились на хайпе и чужих бедах!!
Мрак!
Я как женщина толерантная, но такое не принимаю. Это плохо
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18k
Shtoppi Полчаса назад
раньше подобные представления давали в местах с названием "цирк уродцев". похоже что на западе решили вернуться к практике проведения таких мероприятий, с целью заработка на демонстрации физических уродств других людей и попутно еще бельишко распродать.
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7k
yahaomsk 37 минут назад
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10k
Rado 41 минуту назад
Больные люди.
Но не те из девчонок кто не сдался и борется до конца.
А те кто выставил всё это напоказ и тащуться.
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10k
Garpia121 44 минуты назад
Жуть какая. Цирки уродов возвращаются? Вроде говорили, это позор общества.
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24k
pssst 51 минуту назад
Виктория Сикрет уже обосралась с прибылью. Если раньше это был магазин, в котором девки разводили парней на бабло (там даже диванчики и кресла стояли для мужиков), то сейчас это магазин трусов для страшных теток на пособии.
"Как просрать успешный бизнес 101".
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43
Knives22 Час назад
Я думаю что человеку который встречается с инвалидом абсолютно пофиг какой на нем лифчик одет. Кто мешает инвалиду одеть обычное нижнее бельё дабы не жертвовать стилем.
Похоже на простую попытку пиара на чужом несчастье.
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6k
Трям Час назад
Эту .хуйню сегодня уже кукурузина выкладывала и ее расстреляли, надеюсь с тобой так же поступят, изврещенец!
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8k
Pravednik84 Час назад
Цирк уродов.
Ну амерам нужно соблюдать "добрые старые традиции".
Только если раньше такой цирк для многих был единственным способом выжить и прокормиться, то сейчас...
Ну а если ещё более серьёзно, то и людям с ограниченными возможностями нужно иметь удобную для них одежду (не шучу), но не нужно превращать показ в цирк уродов.

ПС Я не считаю инвалидов (вне зависимости от приобретённости/врождённости увечья) уродами, я считаю именно моделей с показа уродами, ну и главными уродами считаю "модельеров".
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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