Victoria's Secret представила коллекцию «адаптивного белья»

Бри Скалесс, модель из Нью-Йорка, передвигающаяся в инвалидной коляске, сказала, что ей нравится новый бюстгальтер, отметив, что в нем она чувствует себя комфортно и сексуально.

Линия, которая будет доступна примерно в 40 избранных магазинах в октябре и на веб-сайте компании, получила Знак одобрения Gamut — признание, подтверждающее ее удобство для пользователя.

Конечно, руководители компании утверждают, что адаптивное нижнее белье также является потенциально разумным шагом, учитывая, что, по оценкам, к 2026 году отрасль будет стоить 400 миллионов долларов по сравнению с 278,9 миллионами долларов в 2017 году.