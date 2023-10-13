Adobe представила интерактивное платье из "текстильных дисплеев", которое может менять цвет и рисунок

Американская компания Adobe на конференции Adobe Max представила ряд новых изобретений на разных стадиях работы. Среди продуктов оказалось платье, которое может менять цвет и рисунок благодаря крошечным дисплеям.
Проект называется Project Primrose. Его цель - "стереть границы между технологиями и модой, раскрыть потенциал гибких текстильных дисплеев и превратить одежду в холсты для творчества", говорится в пресс-релизе. На конференции Adobe Max ведущая вышла на сцену и на себе показала платье, которое меняется после нажатия кнопки или во время движения. Платье меняется без перехода или задержки, как по волшебству.
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Доступно более 20 вариаций цвета и рисунка. Некоторые варианты статичны, другие наоборот движутся. В данный момент платье доступно в двух цветах: белый и серебристый (имеется в виду задняя сторона).
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Компания Adobe не стала говорить о коммерческих перспективах нового продукта. Неизвестно, появятся ли эти платья в продаже для массовой аудитории. Но мы уже знаем, что это возможно. Остальное - дело времени!
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