Adobe представила интерактивное платье из "текстильных дисплеев", которое может менять цвет и рисунок

Проект называется Project Primrose. Его цель - "стереть границы между технологиями и модой, раскрыть потенциал гибких текстильных дисплеев и превратить одежду в холсты для творчества", говорится в пресс-релизе. На конференции Adobe Max ведущая вышла на сцену и на себе показала платье, которое меняется после нажатия кнопки или во время движения. Платье меняется без перехода или задержки, как по волшебству.