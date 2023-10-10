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Прикольные картинки из сетей. ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!
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И подводка для носа.
Я такую же фигню, про курение и алкоголь слышал.
Власть - народу
Заводы - рабочим
Землю - крестьянам
Небо - инопланетянам