В тесте рассмотрим вопросы, касающиеся революций и гражданских войн, в государстве Российском, а также странах Европы. О каждой революции вы точно слышали, поскольку за основу взяли школьную программу...

... ну кроме Швейцарской. Её как-то сторонкой обходят в некоторых школах.

Революционный тест 0