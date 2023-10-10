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Революционный тест

Революционный тест

Автор:
10 октября 2023 17:42
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Европы   Россия   Тесты   исторические тесты   история   революции   тест   
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В тесте рассмотрим вопросы, касающиеся революций и гражданских войн, в государстве Российском, а также странах Европы. О каждой революции вы точно слышали, поскольку за основу взяли школьную программу...
... ну кроме Швейцарской. Её как-то сторонкой обходят в некоторых школах.

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Метки: Европы   Россия   Тесты   исторические тесты   история   революции   тест   
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2  комментария
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56k
dima423 45 минут назад
8/10 с пивком потянет))
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23k
hebpat 37 минут назад
10/10 легкотня
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