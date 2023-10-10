Революционный тест

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В тесте рассмотрим вопросы, касающиеся революций и гражданских войн, в государстве Российском, а также странах Европы. О каждой революции вы точно слышали, поскольку за основу взяли школьную программу...
... ну кроме Швейцарской. Её как-то сторонкой обходят в некоторых школах.
... ну кроме Швейцарской. Её как-то сторонкой обходят в некоторых школах.
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