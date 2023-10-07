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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
07 октября 2023 21:49
Метки: СССР   история   фото   
253
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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babuby 3 часа назад
Опять "Угадайка".
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