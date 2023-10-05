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Московское метро выпустило лимитированные карты "Тройка" с капибарами, выдрами и морскими львами⁠⁠

Московское метро выпустило лимитированные карты "Тройка" с капибарами, выдрами и морскими львами⁠⁠

Автор:
05 октября 2023 18:55
Метки: Метро   г. Москва   капибара   московское метро   транспорт   
64
1

Лимитированные "Тройки" Московский метрополитен выпустил совместно с "Москвариумом".

На картах размещены QR-коды, отсканировав которые, можно увидеть животных в 3D и поиграть с ними.

В метро теперь только с капибарами!

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Метки: Метро   г. Москва   капибара   московское метро   транспорт   
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3  комментария
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5k
Сергей Семенов 2 часа назад
А в массажном салоне карта с выдрами работает?
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36k
Опаньки Час назад
теперь понятно, почему стоимость проезда подняли
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1k
Сергей 2 часа назад
позитивно
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