Московское метро выпустило лимитированные карты "Тройка" с капибарами, выдрами и морскими львами⁠⁠

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Лимитированные "Тройки" Московский метрополитен выпустил совместно с "Москвариумом".
На картах размещены QR-коды, отсканировав которые, можно увидеть животных в 3D и поиграть с ними.
В метро теперь только с капибарами!
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