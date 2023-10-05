Московское метро выпустило лимитированные карты "Тройка" с капибарами, выдрами и морскими львами⁠⁠

Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?

Альтернативные названия станций московского метро

20 горе-модников из метро, которые превратили себя в настоящее посмешище

Неожиданные ситуации, с которыми можно столкнуться в транспорте

20 фриков из метро, встречу с которыми вы не забудете никогда

15 диковинных человек, с которыми в метро точно не соскучишься