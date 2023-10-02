Трать и возвращай

30 моральных уродов и хамов, которых непонятно как земля носит

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 октября

Как мигранты секса в РФ искали: две истории с неутешительным для...

Стали известны подробности онлайн-продаж Лада по "заводской цене"

Курьезный случай во время съемки репортажа в Казахстане

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Ночная остановка на МКАДе в левой полосе. Недолгая

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Ограбление магазина электроники в Филадельфии

В Екатеринбурге 85-летнего тренера обвинили в педофилии и...

Крыса на стероидах в Нью-Йорке

В Чехии конфисковали первый автомобиль из России