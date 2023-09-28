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Девушка пригласила парня на свидание и разделила интернет на две части

Девушка пригласила парня на свидание и разделила интернет на две части

Автор:
28 сентября 2023 20:01
Метки: девушки   женщины   мнение   отношение   парни   свидание   
3223
16

Кто должен проявлять инициативу в отношениях? Парни? Или девушки тоже имеют на это право? Сегодня, вместе с пользователями соцсетей, мы постараемся докопаться до истины!

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Метки: девушки   женщины   мнение   отношение   парни   свидание   
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15  комментариев
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6k
Трям 2 часа назад
"Интернет" она, сука, разделила... Аффтару желаю сдохнуть в агонии!
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3k
Deniss 8 минут назад
Набор всякой "хуйни"
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58k
Олег 19 минут назад
неужели стасика муж бросил? Что за настроение у канадского гея?
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13k
Юлия 24 минуты назад
Первый раз в истории человечества девушка пригласила парня на свидание. Невероятно.
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4k
Горожанин Полчаса назад
Кто первый трусы снял - тот и прав... Работает с девушками)
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12k
добрыйдух Полчаса назад
а где взорванный интернет?
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13k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Тоже хочу в планетарий.. никогда там не был
Пригласите, а!? )))

Не, а что, нормальная деваха, а не фуфня, которая только и требует к себе внимания, и говорит "мужик должен, мужик то, мужик сё.." , а сама толком ничего не может. Подозреваю, что с такой девчушкой и по жизни будет легко.
Одобряю, короче :)
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3k
Федя Хитрый 36 минут назад
Я третья часть интернета. Мне пох. Пусть делают что хотят.
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31k
Владимир 36 минут назад
А чего такого то? И про декрет интересный твит.. Мужчины могут быть в декрете вполне официально, да. И это не означает ровным счетом ничего. У меня знакомый ушел в декрет когда жена родила тройню. Тут как бы ей одной не справится, плюс еще двое было и так, не прям еще мелких, но младше десяти лет.
В общем бред какой то. Как будто женщины не люди.
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8
Ксения Лукашенкова-Денисова 51 минуту назад
Я приглашала парня на свидание,лет в 19. Согласился,год отношений)
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8
Ксения Лукашенкова-Денисова добрыйдух 18 минут назад
Нет. С Денисовым-10 лет прекрасных отношений. Но умер недавно от рака.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Планетарий - это был бы сильный ход для приглашения меня, практически неотразимый удар))
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Давненько я не был в планетарии
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