Девушка пригласила парня на свидание и разделила интернет на две части

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Кто должен проявлять инициативу в отношениях? Парни? Или девушки тоже имеют на это право? Сегодня, вместе с пользователями соцсетей, мы постараемся докопаться до истины!
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Не, а что, нормальная деваха, а не фуфня, которая только и требует к себе внимания, и говорит "мужик должен, мужик то, мужик сё.." , а сама толком ничего не может. Подозреваю, что с такой девчушкой и по жизни будет легко.
Одобряю, короче :)
В общем бред какой то. Как будто женщины не люди.