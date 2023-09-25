"Корки мочит", "Тормозок собрали?" и другие фразы, которые поймут только жители определённых регионов

В зависимости от того, где вы родились и выросли - у вас могут быть в словарном запасе разные словечки. В регионах свой сленг, и порой можно попасть в неудобную ситуацию или оказаться непонятным. Пользователи Твиттера поделились словами, которые ввели их в ступор.