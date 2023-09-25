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"Корки мочит", "Тормозок собрали?" и другие фразы, которые поймут только жители определённых регионов

"Корки мочит", "Тормозок собрали?" и другие фразы, которые поймут только жители определённых регионов

Автор:
25 сентября 2023 12:56
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   непонятные слова   региональный словарь   слова   слова их регионов   фразы   
2434
16

В зависимости от того, где вы родились и выросли - у вас могут быть в словарном запасе разные словечки. В регионах свой сленг, и порой можно попасть в неудобную ситуацию или оказаться непонятным. Пользователи Твиттера поделились словами, которые ввели их в ступор.

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А какие ваши слова и фразы были непонятны людям из других регионов?

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Метки: забавно   непонятные слова   региональный словарь   слова   слова их регионов   фразы   
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44  комментария
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22k
Анатолий Соколов Час назад
Комментарий к фото
Палас - это "гладкий" войлочный ковёр.
и это его "официальное" название.
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10k
Maddy8 2 минуты назад
так что такое: садинки?
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58k
Олег 2 минуты назад
на фишках кукурузина называется "говноавтор"
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1k
Мария Коненкова 3 минуты назад
В Германии жили когда-то, училась в русской школе, там в классе 99% были дети военных со всех концов тогда ещё СССР. Я из Москвы, единственная, остальные - "с регионов", (тогда так не говорили). Из тех, где спрашивают: "Ты С Москвы? С самой Москвы?" Так вот, мои одноклассники категорически не желали понимать слова "ластик". Если доводилось попросить у кого-нибудь - никто не понимал, о чём я. У них это было "стёрка", и никак иначе.
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3k
веселый просто 3 минуты назад
У нас чеплашка это пластиковая емкость для еды( на работу таскать)
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14k
Antique computer 5 минут назад
Возьми уже веник и шуфель и подмети палас.
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30k
Aqueronte 7 минут назад
То есть бадлон с поребриком уже никого не в ступор не ставит?
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1k
Константин 8 минут назад
Через речку узеньку
Переехал Кузенька,
Он без лодки и весла
Кузю ПАМХА принесла
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3k
Хачик 9 минут назад
Когда я переехал из Таджикистана в Ульяновск, никто не знал, что такое "колумбик". Так мы называли штангенциркуль с глубиномером. Но зато моя родня в Ульяновске из Кировской области меня поразили словами "сулЕйка"(бутылка), "пОдловка"(чердак) и много других слов было, которые я раньше не слыхал. И кетчуп называли кепчук, а майонез - мэнэез.
"Тормозок", "буряк", "чеплашку", "кутят", "байки" "корки мочит", "айда" я знал уже давно.
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91k
7guest 9 минут назад
А есть ещё и региональные слова-новоделы.
К примеру, в Севастополе маршрутки называют "Топик". (пример "Сядь на 28-й топик). А ноги растут из закупки в середине 90-х на маршруты кучи микроавтобусов ASIA - Topic.
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2k
Егор Попов 11 минут назад
Кроме булдышек и шухлядок в принципе все используется в обиходе. Некоторые слова очень редко. Живу в "поволжье", как в посте упоминалось и действительно, гостиную у нас называют залом. Слово "гостиная" используется реже чем зал.
Еще добавлю. Однажды попали в Ростов на свадьбу к друзьям. Там мусор называют "Гарбы"... (ударение на А ) дико звучало, впервые такое услышал.
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8k
Влад 16 минут назад
никшни-замолчи-тамбов
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2k
Росомаха 19 минут назад
Жена грядку называет лихой, и ничего... Ну а про "тям" ,про него редко кто поймёт!
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82k
Доктор Джонс 19 минут назад
Ну-с, кто расшифрует (переведёт) выражение - "Обтрухать гачи" (Томская область)?
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82k
Доктор Джонс 22 минуты назад
"Булдышки"...
Моя мать родом из Сибири (Кемерово), так там говорили - "Култышки"...
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18k
Nikita Полчаса назад
16. Карелия - Ламбушка (маленькое лесное озеро)
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19k
Алексей Теуш Полчаса назад
Не знаю как сейчас, но ещё в 90х на Урале в деревнях в бане можно было услышать:"А ну-ка бздани!". В смысле плесени кипятку на каменку, поддай пару!
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8k
sedoisever Полчаса назад
Чего ещё от кукурузины ждать? Изо всех сил показывает своё невежество.
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10k
Борис Карабанов 37 минут назад
Читать надо больше, а то "кринж" мы знаем, а "бурак" и "палас" не знаем.
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5k
Голодный бурундук-шатун 39 минут назад
Может, это меня просто по Союзу помотало в детстве-юности, но большая часть слов - знакомы. Некоторые - выводимы достаточно легко (кутьки - кутята, байка - байковая кофта, микрик - микроавтобус). Но булдышки, чеплашки и пошибыши - это в словарик, да.
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11k
kaboza 42 минуты назад
Я коренной Москвич, 43 годов от рождения, я эти все слова и их значение знаю...если кругозор развивается тиктоком...это диагноз.
Зы.Сы...детство и юность провел в имении Калужской области, и ща от тудова вещаю)) Сисадмин)))
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Спелая кукурузинка

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