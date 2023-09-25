"Корки мочит", "Тормозок собрали?" и другие фразы, которые поймут только жители определённых регионов

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В зависимости от того, где вы родились и выросли - у вас могут быть в словарном запасе разные словечки. В регионах свой сленг, и порой можно попасть в неудобную ситуацию или оказаться непонятным. Пользователи Твиттера поделились словами, которые ввели их в ступор.
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А какие ваши слова и фразы были непонятны людям из других регионов?
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и это его "официальное" название.
Переехал Кузенька,
Он без лодки и весла
Кузю ПАМХА принесла
К примеру, в Севастополе маршрутки называют "Топик". (пример "Сядь на 28-й топик). А ноги растут из закупки в середине 90-х на маршруты кучи микроавтобусов ASIA - Topic.
Еще добавлю. Однажды попали в Ростов на свадьбу к друзьям. Там мусор называют "Гарбы"... (ударение на А ) дико звучало, впервые такое услышал.
Гачи - ноги?
Моя мать родом из Сибири (Кемерово), так там говорили - "Култышки"...
Зы.Сы...детство и юность провел в имении Калужской области, и ща от тудова вещаю)) Сисадмин)))