Художник создаёт иллюстрации, в которых старорусским языком объясняет современные явления

Если бы сейчас какая-нибудь каноническая бабуля или дедуля попали бы в интернет, то скорее всего мало чего бы поняли — слишком уж много непонятных слов и современных явлений. Да что уж там, не все люди и 30+ понимают, что тут вообще происходит.
Но паблик ВКонтакте «Интернетъ по-русски» помогает нам всем хоть мало-мальски ориентироваться в современных веяниях, объясняя простые вещи понятным языком. Если, конечно, старорусский можно назвать более понятным.
Ну а кому не по карману сии сады Придонья, тому друже азиятские не хуже побрякушки напояють
До того хитрецы, шо себе копеечку в кадку кладут, а от казны царя-батюшки прячуть. Правда, потом леса валить едуть
Главное, шоб оглобли свои похабные не слали девам красным
Знамо дело, в таких черевичках любой первым парнем на селе станеть
Интересно, что подписи в старославянском стиле тепло откликаются где-то в глубине души какой-то ностальгической ноткой. Что это? Генетическая память?
А девы в день тот углём малюются, свёклою румянются да волосья с ноженек деруть — к дарам от хлопцев готовются
Ну а коль свово ума нету, то ЖПТ заморское поможеть: хош тост застольный аль слово ласковое для любушки придумаеть
А шоб идолище получить, праздник большой устраивають: девки да молодцы кто во што горазд рядются да скалются во всю мощь
Не зря ведьманы всякие да демоноборцы на него охотются да никак невыохотются — не от Бога сия бесовщина, не от Бога
Вот состарются енти ратники буквенные, как похабить отроков стануть? Вот тут-то и сгодиться опыт боёв словесных
Не все хвори ентой подвержены, а токмо те девицы, у кого в весчество серое размером с орех грецкай
Начитаешься бересты сей пугучей, а потом до отхожего места в ночи дойти боисся — всё беси кругом мерещатся
Вот так берестами любовнымя наобмениваются, а потом по осени с ляльками нянькаются
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