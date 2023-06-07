Художник создаёт иллюстрации, в которых старорусским языком объясняет современные явления

Если бы сейчас какая-нибудь каноническая бабуля или дедуля попали бы в интернет, то скорее всего мало чего бы поняли — слишком уж много непонятных слов и современных явлений. Да что уж там, не все люди и 30+ понимают, что тут вообще происходит.