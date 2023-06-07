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Художник создаёт иллюстрации, в которых старорусским языком объясняет современные явления

Художник создаёт иллюстрации, в которых старорусским языком объясняет современные явления

Автор:
07 июня 2023 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интернетъ по-русски   Прикол   Юмор   забавно   значение   иллюстрации   слова   современные явления   старорусский язык   
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Если бы сейчас какая-нибудь каноническая бабуля или дедуля попали бы в интернет, то скорее всего мало чего бы поняли — слишком уж много непонятных слов и современных явлений. Да что уж там, не все люди и 30+ понимают, что тут вообще происходит.

Но паблик ВКонтакте «Интернетъ по-русски» помогает нам всем хоть мало-мальски ориентироваться в современных веяниях, объясняя простые вещи понятным языком. Если, конечно, старорусский можно назвать более понятным.


Ну а кому не по карману сии сады Придонья, тому друже азиятские не хуже побрякушки напояють

×
×

До того хитрецы, шо себе копеечку в кадку кладут, а от казны царя-батюшки прячуть. Правда, потом леса валить едуть


Главное, шоб оглобли свои похабные не слали девам красным


Знамо дело, в таких черевичках любой первым парнем на селе станеть

Интересно, что подписи в старославянском стиле тепло откликаются где-то в глубине души какой-то ностальгической ноткой. Что это? Генетическая память?


А девы в день тот углём малюются, свёклою румянются да волосья с ноженек деруть — к дарам от хлопцев готовются


Ну а коль свово ума нету, то ЖПТ заморское поможеть: хош тост застольный аль слово ласковое для любушки придумаеть


А шоб идолище получить, праздник большой устраивають: девки да молодцы кто во што горазд рядются да скалются во всю мощь


Не зря ведьманы всякие да демоноборцы на него охотются да никак невыохотются — не от Бога сия бесовщина, не от Бога


Вот состарются енти ратники буквенные, как похабить отроков стануть? Вот тут-то и сгодиться опыт боёв словесных


Не все хвори ентой подвержены, а токмо те девицы, у кого в весчество серое размером с орех грецкай


Начитаешься бересты сей пугучей, а потом до отхожего места в ночи дойти боисся — всё беси кругом мерещатся


Вот так берестами любовнымя наобмениваются, а потом по осени с ляльками нянькаются

Предыдущую часть объяснений самых разных современных явлений вы можете посмотреть вот тут.

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Метки: Интернетъ по-русски   Прикол   Юмор   забавно   значение   иллюстрации   слова   современные явления   старорусский язык   
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3  комментария
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7k
sedoisever 2 часа назад
"Комплюхтеры", это на старорусском? Однако...
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15k
Smiley 36 минут назад
Псевдооригинальность?
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4k
Enigma Kuutar Час назад
Про ахегао неверно.
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