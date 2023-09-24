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"Он считает, что смерть не обязательна". Ради вечной молодости миллионер из США пьёт 111 таблеток в день и спит со счётчиком эрекции

"Он считает, что смерть не обязательна". Ради вечной молодости миллионер из США пьёт 111 таблеток в день и спит со счётчиком эрекции

Автор:
24 сентября 2023 22:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Биохакинг   Брайан Джонсон   Миллионер   Программист   США   биотехнологии   молодость   таблетки   
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46-летний Брайан Джонсон — предприниматель в области биотехнологий из Лос-Анджелеса с состоянием в сотни миллионов долларов зарабатывает не только на компании по обработке платежей, но и на рекламе самого себя. В интервью журналу Time он рассказал, что нового придумали его врачи, чтобы их пациент не умер. Никогда.

Брайан Джонсон -американский 46-летний IT-миллионер. В начале года о нем рассказал Bloomberg, и с тех пор его опыт периодически обсуждается в российских тематических каналах и изданиях. В 30 лет он создал компанию по обработке платежей, заработал миллионы, но из-за диких нагрузок пришел к глубокой депрессии и даже мыслям о суициде.

В конце концов, 10 лет назад он продал бизнес и переключился на новое увлекательное занятие - изучение своего тела. Сейчас Джонсону 46 и он истово верит в то, что может вернуть себе тело 18-летнего юноши.

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В сентябрьском интервью журналу Time он рассказал, что за последние три года потратил более 4 миллионов долларов на разработку системы продления жизни под названием Blueprint, в которой он передает все решения, касающиеся его тела, команде из 30 врачей, которые используют данные для разработки строгого режима здоровья, чтобы уменьшить то, что Джонсон называет своим “биологическим возрастом”.

Эта система включает в себя ежедневное употребление 111 таблеток, ношение бейсбольной кепки, которая облучает кожу головы, сбор образцов его собственного кала и сон с крошечным датчиком, прикрепленным к его пенису, чтобы контролировать ночные эрекции. Чтобы улучшить половую функцию, Джонсон также прошёл курс ударно-волновой терапии малого таза.

Как рассказал миллионер, он считает “актом насилия” любое действие, которое ускоряет старение — например, поедание печенья или сон продолжительностью менее восьми часов."

Цель Джонсона - не просто оставаться отдохнувшим или поддерживать мышечный тонус. Речь идет о том, чтобы полностью подчинить свое тело алгоритму борьбы со старением. Он считает, что смерть необязательна. Он планирует никогда этого не делать.

Отдать управление своим телом на аутсорсинг означает победить то, что Джонсон называет “негодяйским умом” — ту часть нас, которая заставляет хотеть съесть мороженое после ужина, или заняться сексом в час ночи, или выпить пива с друзьями. Цель состоит в том, чтобы заставить его 46-летние органы выглядеть и действовать как органы 18-летнего человека.

Джонсон говорит, что данные, собранные его врачами, свидетельствуют о том, что Blueprint на данный момент дала ему кости 30-летнего мужчины и сердце 37-летнего. Эксперимент “доказал, что компетентная система справляется лучше, чем это может сделать человек”, - говорит Джонсон. По его мнению, это прорыв, который заключается в “переосмыслении того, что значит быть человеком”. Он описывает свой режим интенсивной диеты и физических упражнений как нечто среднее между итальянским Ренессансом и изобретением исчисления в пантеоне человеческих достижений. У Микеланджело была Сикстинская капелла; у Джонсона есть свой особый зеленый сок.

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Метки: Биохакинг   Брайан Джонсон   Миллионер   Программист   США   биотехнологии   молодость   таблетки   
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22  комментария
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4k
dampfer 2 часа назад
Едут в одном купе молодой парень и священник. Парень уткнулся в книжку, а батюшка достает бутылочку коньячку, лимончик, закусь всякую:
- Выпьем, говорит, сын мой, дорога дальняя…
- Что вы, батюшка, я не пью…

Батюшка поерзал, поерзал, достал трубочку, набил табачком, затянулся вкусно:
- Курнем, говорит, сын мой, хороший табачок…
- Да не курю я…

Ну, батюшка выкурил трубочку, в окошко посмотрел, поскучал…
- А что, сын мой, в соседнем купе такие девочки едут, может, пойдем, познакомимся?
- Что вы, батюшка, я не по этой части…

…Через час святой отец возвращается, щека в помаде, физиономия довольная. Парень смотрит на него внимательно и вдруг спрашивает:
- А что, батюшка, правильно ли я живу?
На что тот отвечает:
- Правильно, сын мой, правильно. НО ЗРЯ… (с)
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3
wikip 5 минут назад
Продолжайте вести наблюдения..
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37k
russger 13 минут назад
Сейчас тут все прикалываемся над ним, а он такой лет через 200: ну что, сосунки? кто теперь смеётся? ))
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6k
Василий 15 минут назад
Гарантийный срок службы человеческого тела - 25-30 лет.
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1k
grigorenko vladislav Полчаса назад
"Он считает, что смерть не обязательна". Смерти безразлично, что он там считает, потому что она неизбежна.
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1k
grigorenko vladislav Полчаса назад
111 таблеток в день, счётчик на х@ю, кепка неснимаемая и режим шаг вправо, шаг влево - считается побег, прыжок на месте - провокация... анахуа такая жизнь? Да ещё вечная? Зря этот крендель мысли о суициде не осуществил...
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3k
Едондер пуп 38 минут назад
111 таблеток. Огласите, пжалста, весь список! Если это настоящая фарма, а не "пищевые" добавки, то отследить неизбежное взаимодействие такого количества препаратов невозможно. И патологоанатомам потом долго разбираться...
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10k
Dabus 46 минут назад
Есть современное научное мнение, что у клеток есть предельное количество делений (около 50ти), и именно этим обусловлен предельный возможный срок жизни человека.

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Предел или лимит Хейфлика (англ. Hayflick limit) граница количества делений соматических клеток, названа в честь её открывателя Леонарда Хейфлика. В 1961 году Хейфлик наблюдал, как клетки человека, делящиеся в клеточной культуре, умирают приблизительно после 50 делений и проявляют признаки старения при приближении к этой границе.

В настоящее время главенствует точка зрения, связывающая лимит Хейфлика с проявлением механизма подавления опухолеобразования, возникшего у многоклеточных организмов. Другими словами, опухолесупрессорные механизмы, такие как репликативное старение и апоптоз, бесспорно полезны в раннем онтогенезе и зрелости, но побочно являются причиной старения - ограничивают продолжительность жизни в результате накопления дисфункциональных стареющих клеток или избыточной гибели функциональных
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41k
Бабай Час назад
Долбанутым нет покоя...
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20k
Bill Час назад
В мои 46 мне не нужен был датчик на пенисе чтобы почувствовать эрекцию.
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5k
Suvar_ Час назад
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8k
rutt Час назад
А есть какой-нибудь тотализатор? Поставил бы на то, что годков в 60 максимум отъедет этот фрик. Умный дядька, а такой дурак.
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9k
Бритва Час назад
чтобы, вдруг, кто-нибудь не проникся, размещу Водовозова

вкратце: на данном этапе развития науки продолжительность жизни увеличить нельзя, но можно замедлить старение.
Ссылка youtu.be
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3k
Тварь 2 часа назад
Мозг уже умирает, раз он такими мыслями занят.
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
все ясно, епанулся...
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Он планирует никогда этого не делать»

Ну ну

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974
Сергей 2 часа назад
Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Чем бы дитя не тешилось…
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Цветы на его могиле хер прорастут. И черви в хрен знает кого мутируют. Лет через 10 максимум (при очень большом везении)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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