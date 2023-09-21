FISHKINET
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Как викторианский Лондон мог задохнуться Как викторианский Лондон мог задохнуться Остров невезения. Итальянская Лампедуза захлебывается от наплыва африканских беженцев Остров невезения. Итальянская Лампедуза захлебывается от наплыва... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Подстава: парень подшутил над своей собакой Подстава: парень подшутил над своей собакой Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей... Интересные факты о фильме "Полицейская академия" Интересные факты о фильме "Полицейская академия" Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год В Екатеринбурге мужчина четыре раза отбился от азербайджанцев, которые натравили на него "военного комитетчика" из-за просьбы поднять окурок В Екатеринбурге мужчина четыре раза отбился от азербайджанцев,... 30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи 30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но... В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом... Парень пытается справиться с проворными котятами Парень пытается справиться с проворными котятами «Коротко и ясно»: в Госдуме предложили проверять депутатов на употребление наркотиков «Коротко и ясно»: в Госдуме предложили проверять депутатов на... Гражданское и очень полезное изобретение, ставшее результатом военного запроса Гражданское и очень полезное изобретение, ставшее результатом... Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера,... 30 отличных вещей, найденных на улицах Нью-Йорка 30 отличных вещей, найденных на улицах Нью-Йорка 18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах 18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
21 сентября 2023 21:53
Метки: СССР   история   фото   
244
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ss 9 часов назад
Комментарий к фото
Вторая половина 70-х... Похоже...
Уже нет пирамид из шоколадок и банок сгущёнки. Вазочек с конфетами и печеньем. Ванночек со всевозможными маслами и жирами... Но кое-что от конца 60-х, начала 70-х ещё осталось. Благодатное было время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1017110



Другие посты автора
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Популярные теги
#автомобили#фото#Прикол#в мире#аварии#Автовсячина#США#Россия#сарказм#задержание
#автомир#животные#интересное#ДТП#позитив#люди#шоу бизнес#Прошлое#подборка#истории
#машина#Юмор#интересно#история#авто аварии#факты#Разное#Жизнь#Москва#кино
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Made in СССР: история советского нижнего белья Made in СССР: история советского нижнего белья Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий"

На что жалуетесь?

Вернуться