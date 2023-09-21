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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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Уже нет пирамид из шоколадок и банок сгущёнки. Вазочек с конфетами и печеньем. Ванночек со всевозможными маслами и жирами... Но кое-что от конца 60-х, начала 70-х ещё осталось. Благодатное было время.