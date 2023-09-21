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«Надо хоть что-то отсудить у этого человека»: девушки объяснили, почему они не хотят составлять брачный договор

«Надо хоть что-то отсудить у этого человека»: девушки объяснили, почему они не хотят составлять брачный договор

Автор:
21 сентября 2023 16:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   брак   брачный контракт   загс   пособия   развод   статистика   
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А мужчины, напротив, относятся к заключению контракта очень спокойно.

За прошлый год в России поженились 1,05 млн. пар и разошлись 682 850. Если сравнить с 2021-м, то прирост составил 12,4 и 5,7%. Статистика показывает, что распадаются ⅔ браков.

А почти четверть новорожденных в 2022 году появилась у незамужних женщин.

Интересно, что в прошлом году самый большой уровень разводов зафиксирован на Кавказе:

  • В Ингушетии: на 1000 браков 2542 развода. Самый высокий показатель по России.
  • В Чечне: на 1000 браков 2069 разводов.
  • В Дагестане: на 1000 браков 1967 разводов.

Уже есть статистика за первые полгода 2023 года: на 491 728 браков и 390 797 разводов. Если дело пойдёт такими темпами, то этот год может стать рекордсменом по количеству разводов.

Демограф Алексей Ракша считает, что у такого зашкаливающего количества разводов есть одна неочевидная причина: «адресные пособия по нуждаемости». Якобы из-за них люди разводятся, оформляют пособие (оно высчитывается исходя из доходов на семью), но продолжают сожительствовать.

Особенно это заметно на Кавказе, где стало очень много разводов и очень мало браков. В преимущественно мусульманских республиках, где религиозный брак имеет большее значение, чем гражданский, – добавил эксперт.

При этом в Ингушетии и Чечне самая высокая рождаемость в стране, «это полностью противоречит неслыханному уровню разводимости в последние три года».

Россия – страна, которая поставила условием получения пособий «одинокость» матерей. Поэтому на Кавказе многие стали срочно фиктивно разводиться, а другие перестали оформлять браки в загсе, - сообщает Алексей Ракша.

Это мнение демографа. Каких-то официальных подтверждений «фиктивных разводов» не было.

Зато есть другие вопросы. Например, выплата алиментов после развода и раздел имущества. Многие мужики задумываются о заключении брачного договора перед свадьбой. Чтобы потом не было вопросов и обид. И вот как реагируют на вопрос о брачном контракте девушки и парни - оцените разницу.

Большинство ребят считает, что это нормально, ничего такого тут нет. А вот женщины воспринимают контракт как лютое зло и ни в какую на него не согласны. Одна из девушек даже заявила:

Нет, наверное. Надо же хоть что-то отсудить у этого человека.

Источник:

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Метки: Видео   брак   брачный контракт   загс   пособия   развод   статистика   
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13  комментариев
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383
Funny 2 часа назад
Ну ничего удивительного, так же как и с тестом на отцовство они говорили нет
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30k
Григорий 3 минуты назад
В чем удивление? У нас законодательство на 100 лет устарело, оно обслуживает мамочек и никак не защищает папочек. Зачем жениться если: она отнимет твое жилье, хоть и будешь вылачивать ипотеку еще 20 лет, а попутно коммуналку за него, ты и она зарабатываете одинаково, но живешь в съемном, а она в твоей на ипотеке, ты подал в суд и суд сказал - твои проблемы, продать нельзя, ты будешь жить в сьемной хате, вот сын подрос и стал у тебя жить по 4-5 дней в неделю, потому как у мамы новый ухажер, что спит на кровати, что купил ты. И всё по закону, всё просто отлично.
Да у кого так, спросите вы? У меня. Никогда больше не стану оформлять документы в нашем [мат] государстве, только на себя любимого.
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41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Всё значимое надо записывать на родителей. И в идеале да, оформлять брачный договор, кто и что получит по разводу. А то бывает мужик квартиру строит за свой счёт, а женщина выбирает цветы которые надо купить чтоб на подоконник поставить. А при разводе, это уже совместно нажитое, и надо ей половину отписать.
Если девушка вас любит, ей пофигу какое имущество и за кем, так как она с вами собирается жить, а если сразу начинаются непонятки - то у барышни в голове сидит план "Б", в случае чего не с голой опой на мороз вылететь, даже если залетит от другого и это вскроется, такую сразу гоните прочь, корысть у неё на первом месте. Если она согласна, в случае чего (ну всякое бывает), делить совместно нажитое пропорционально доходам и вложениям - ну, на такое стоит согласится, ибо и ей и вам спокойней, что если чз 15 лет, кто-то полюбит и захочет развестись - каждый заберёт свою справедливую долю.
Конечно никому не желаю чтоб до такого доходило, но в наше время что женщины, что мужчины порой поступают подло, и чтоб не остатся потом у разбитого корыта - составление брачного договора вполне разумная вещь. Об этом надо сразу на берегу договариваться, хоть это и неприятно, но такова жизнь.
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−13
bolshakov.denis.makan2022@gmail.com 39 минут назад
Брачный договор - подготовка к разводу.
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3k
Semёn 40 минут назад
Имущество существовавшее, до заключения брачных отношений, не попадает под дележку при разводе. А во вторых, на видео не увидел по глазам ни одну даму, вызывающую доверие, однозначно брачный договор.
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6k
hhwost Час назад
В Ингушетии: на 1000 браков 2542 развода. Самый высокий показатель по России.
В Чечне: на 1000 браков 2069 разводов.
В Дагестане: на 1000 браков 1967 разводов.

кавказские женщины посмотрели как живут русские и подумали: "а чего ради я должна терпеть это всё?"
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7k
ekarataev Час назад
Почему-то всегда думал что матерей-одиночек надо не поощрять пособиями, а наоборот вводить налог на матерей-одиночек.
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56k
dima423 Час назад
Ну сделайте побольше плюшек для тех кто в браке...и не будут разводиться))
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220
Knives22 dima423 Час назад
А за что им плюшки? В чем полезность тех кто в браке выше тех кто разведен или не вступал в брак?
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