«Надо хоть что-то отсудить у этого человека»: девушки объяснили, почему они не хотят составлять брачный договор

А мужчины, напротив, относятся к заключению контракта очень спокойно.
За прошлый год в России поженились 1,05 млн. пар и разошлись 682 850. Если сравнить с 2021-м, то прирост составил 12,4 и 5,7%. Статистика показывает, что распадаются ⅔ браков.
А почти четверть новорожденных в 2022 году появилась у незамужних женщин.
Интересно, что в прошлом году самый большой уровень разводов зафиксирован на Кавказе:
- В Ингушетии: на 1000 браков 2542 развода. Самый высокий показатель по России.
- В Чечне: на 1000 браков 2069 разводов.
- В Дагестане: на 1000 браков 1967 разводов.
Уже есть статистика за первые полгода 2023 года: на 491 728 браков и 390 797 разводов. Если дело пойдёт такими темпами, то этот год может стать рекордсменом по количеству разводов.
Демограф Алексей Ракша считает, что у такого зашкаливающего количества разводов есть одна неочевидная причина: «адресные пособия по нуждаемости». Якобы из-за них люди разводятся, оформляют пособие (оно высчитывается исходя из доходов на семью), но продолжают сожительствовать.
Особенно это заметно на Кавказе, где стало очень много разводов и очень мало браков. В преимущественно мусульманских республиках, где религиозный брак имеет большее значение, чем гражданский, – добавил эксперт.
При этом в Ингушетии и Чечне самая высокая рождаемость в стране, «это полностью противоречит неслыханному уровню разводимости в последние три года».
Россия – страна, которая поставила условием получения пособий «одинокость» матерей. Поэтому на Кавказе многие стали срочно фиктивно разводиться, а другие перестали оформлять браки в загсе, - сообщает Алексей Ракша.
Это мнение демографа. Каких-то официальных подтверждений «фиктивных разводов» не было.
Зато есть другие вопросы. Например, выплата алиментов после развода и раздел имущества. Многие мужики задумываются о заключении брачного договора перед свадьбой. Чтобы потом не было вопросов и обид. И вот как реагируют на вопрос о брачном контракте девушки и парни - оцените разницу.
Большинство ребят считает, что это нормально, ничего такого тут нет. А вот женщины воспринимают контракт как лютое зло и ни в какую на него не согласны. Одна из девушек даже заявила:
Нет, наверное. Надо же хоть что-то отсудить у этого человека.
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Да у кого так, спросите вы? У меня. Никогда больше не стану оформлять документы в нашем [мат] государстве, только на себя любимого.
Если девушка вас любит, ей пофигу какое имущество и за кем, так как она с вами собирается жить, а если сразу начинаются непонятки - то у барышни в голове сидит план "Б", в случае чего не с голой опой на мороз вылететь, даже если залетит от другого и это вскроется, такую сразу гоните прочь, корысть у неё на первом месте. Если она согласна, в случае чего (ну всякое бывает), делить совместно нажитое пропорционально доходам и вложениям - ну, на такое стоит согласится, ибо и ей и вам спокойней, что если чз 15 лет, кто-то полюбит и захочет развестись - каждый заберёт свою справедливую долю.
Конечно никому не желаю чтоб до такого доходило, но в наше время что женщины, что мужчины порой поступают подло, и чтоб не остатся потом у разбитого корыта - составление брачного договора вполне разумная вещь. Об этом надо сразу на берегу договариваться, хоть это и неприятно, но такова жизнь.
В Чечне: на 1000 браков 2069 разводов.
В Дагестане: на 1000 браков 1967 разводов.
кавказские женщины посмотрели как живут русские и подумали: "а чего ради я должна терпеть это всё?"
Что-то не сходится