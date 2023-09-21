«Надо хоть что-то отсудить у этого человека»: девушки объяснили, почему они не хотят составлять брачный договор

Уже есть статистика за первые полгода 2023 года: на 491 728 браков и 390 797 разводов. Если дело пойдёт такими темпами, то этот год может стать рекордсменом по количеству разводов.

Демограф Алексей Ракша считает, что у такого зашкаливающего количества разводов есть одна неочевидная причина: «адресные пособия по нуждаемости». Якобы из-за них люди разводятся, оформляют пособие (оно высчитывается исходя из доходов на семью), но продолжают сожительствовать.