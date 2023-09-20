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Ретро мода: девушки в купальниках из 40-х годов

Ретро мода: девушки в купальниках из 40-х годов

Автор:
20 сентября 2023 19:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1940-е   40-е   винтаж   винтажные фото   девушки   женщины   купальники   ретро   ретро фото   старые фото   
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1940-е годы были периодом преобразований и трансформаций во многих аспектах — в том числе и моде. Активно менялась женская одежда, и особенно купальники. Винтажные купальники той эпохи отражали скромность, сдержанность, но и одновременно смелый шаг навстречу переменам. Взглянем на небольшую коллекцию ретро-фотографий девушек в купальниках прямиком из 40-х годов.

В 1940-х годах купальники претерпели ряд изменений. Более строгие и скромные модели предыдущей эпохи плавно перешли в те, которые обеспечивали большую свободу движений и комфорт. В послевоенное время появилось больше тканей, и дизайнеры стали творчески подходить к созданию купальников и выбору материалов. Самым популярным стал вискозный трикотаж - благодаря эластичности и посадке по фигуре. Из него делали более обтягивающие и практичные купальные костюмы.

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Настоящий бум вызвал купальный костюм-двойка, который появился в те годы. По современным стандартам эти купальники были достаточно скромными: завышенные плавки или юбка-шорты, закрывающая бёдра, а также широкий бюстгальтер - однако, в то время они были инновационными и смелыми. Появление таких купальников было не только данью моде, но и отражением перемен в обществе. Тогда женщины всё чаще принимали участие в различных мероприятиях на открытом воздухе, больше проводили время на пляже и плавали.

Взглянем, как выглядели купальники той эпохи:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1940-е   40-е   винтаж   винтажные фото   девушки   женщины   купальники   ретро   ретро фото   старые фото   
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2  комментария
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717
Шурман Полчаса назад
Европейская мода 2023 . В городских бассейнах их тоже разрешили :)
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4k
Parus59 Час назад
Страшненькие плоскодонки.
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