Ретро мода: девушки в купальниках из 40-х годов

1940-е годы были периодом преобразований и трансформаций во многих аспектах — в том числе и моде. Активно менялась женская одежда, и особенно купальники. Винтажные купальники той эпохи отражали скромность, сдержанность, но и одновременно смелый шаг навстречу переменам. Взглянем на небольшую коллекцию ретро-фотографий девушек в купальниках прямиком из 40-х годов.
В 1940-х годах купальники претерпели ряд изменений. Более строгие и скромные модели предыдущей эпохи плавно перешли в те, которые обеспечивали большую свободу движений и комфорт. В послевоенное время появилось больше тканей, и дизайнеры стали творчески подходить к созданию купальников и выбору материалов. Самым популярным стал вискозный трикотаж - благодаря эластичности и посадке по фигуре. Из него делали более обтягивающие и практичные купальные костюмы.
Настоящий бум вызвал купальный костюм-двойка, который появился в те годы. По современным стандартам эти купальники были достаточно скромными: завышенные плавки или юбка-шорты, закрывающая бёдра, а также широкий бюстгальтер - однако, в то время они были инновационными и смелыми. Появление таких купальников было не только данью моде, но и отражением перемен в обществе. Тогда женщины всё чаще принимали участие в различных мероприятиях на открытом воздухе, больше проводили время на пляже и плавали.
Взглянем, как выглядели купальники той эпохи:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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