Ретро мода: девушки в купальниках из 40-х годов

Настоящий бум вызвал купальный костюм-двойка, который появился в те годы. По современным стандартам эти купальники были достаточно скромными: завышенные плавки или юбка-шорты, закрывающая бёдра, а также широкий бюстгальтер - однако, в то время они были инновационными и смелыми. Появление таких купальников было не только данью моде, но и отражением перемен в обществе. Тогда женщины всё чаще принимали участие в различных мероприятиях на открытом воздухе, больше проводили время на пляже и плавали.