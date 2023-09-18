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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
18 сентября 2023 09:02
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1959
28
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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46  комментариев
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wwwoffka 1 5 часов назад
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За турбы? Стесняюсь спросить с кем?
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428
thrashbox Час назад
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Симсы, скорее всего.
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Victor 2 часа назад
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в России как бы все национальности равны
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Victor 2 часа назад
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жена, дети, работа...
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Victor 2 часа назад
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зубная фея умная. понимает, что на взрослых денег не напасёшься
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Victor 2 часа назад
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а по итогу пьешь одно и тоже кофе и одно и тоже вино
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Victor 2 часа назад
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последние это маги земли и природы
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