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Сегодня к нас по плану 1982 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
1.
Прекрасное зимнее фото Адмиралтейского проспекта с трамваем 21 маршрута. Теперь трамвая здесь не увидеть.
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3.
Ириновский проспект, который в те годы проспектом язык назвать не поворачивался
На фото - перекрёсток с улицей Коммуны. А дом, кстати, сохранился. В нём теперь 26 отделение полиции.
7.
Последние годы Рыбацкого в качестве деревни. Совсем скоро сюда придут многоэтажечки, а пока тут тихо и спокойно.
На месте, где стоит деревянный домик, сейчас проходит Шлиссельбургский проспект в районе домов 7 и 9.
9.
Уже в те годы Константиновский дворец в Стрельне был никому не нужен. Состояние его будет печальным вплоть до начала 2000-х годов.
10.
10 ноября умер Леонид Ильич Брежнев. Ленинградцы читают сообщение о смерти вождя со страниц газеты "Правда".
11.
Северные окраины Ленинграда тогда были такими. На фото - дворы между проспектом Луначарского и улицей Асафьева.
13.
Свадьба на Лермонтовском проспекте. Молодожёнам удалось арендовать даже не "Чайку", а ещё более престижный ЗиЛ-111.
16.
Трамвай 53 маршрута только что повернул с проспекта Просвещения на улицу Руставели.
Фотка интересная. Дело в том, что трамвай 53-го маршрута никогда не ходил по ул. Руставели, там ходил 51-й трамвай. Возможно, где-то авария или ремонт.
23.
4 ноября 1982 года в Ленинграде открылась новая станция метро - "Пионерская".
В этот же день открылась и "Удельная", а вот жителям Озерков своей очереди пришлось ждать ещё целых 6 лет.
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