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Прогулка по Ленинграду 1982 года

Прогулка по Ленинграду 1982 года

Автор:
16 сентября 2023 22:57
Метки: СССР   история   фото   
386
29

Сегодня к нас по плану 1982 год.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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