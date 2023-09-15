Компот из крыжовника на зиму

Для приготовления компота можно брать как красный, так и зеленый крыжовник. Для банки объемом в 3 л потребуется 0,6 кг ягод, 0,3 кг сахара и 2,5 л воды.

Чтобы плоды не развалились при варке, первым делом положите их в дуршлаг и подержите около 30 секунд над кипящей водой.

Выложите “ошпаренный” крыжовник в банку. Прикройте его чистой крышкой, чтобы он не остыл. Сварите сахарный сироп (просто растворите сахар в воде и проварите в течение пары минут). Залейте кипящим сиропом плоды и сразу же закатайте банку.