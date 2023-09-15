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Рецепты из крыжовника на зиму

Рецепты из крыжовника на зиму

Автор:
15 сентября 2023 18:48
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Рецепт   блюдо   варенье   как приготовить   крыжовник   сладость   
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Крыжовник, или “северный виноград”, обладает очень ярким кисло-сладким вкусом. Из него можно приготовить множество разнообразных заготовок, которые сохранят в себе частичку солнечного лета. Держите подборку самых интересных рецептов из крыжовника на зиму!


Содержание



Варенье из крыжовника с апельсинами

Нам понадобится 0,5 крыжовника, половинка крупного апельсина, 0,5 кг сахарного песка и 120 мл воды. Очищенные ягоды выкладываем в сотейник, сверху кладем апельсиновые дольки. Засыпаем все сахаром и заливаем водой. Доводим массу до кипения, затем даем ей немного остыть. Повторяем этот цикл еще 2 раза. После этого варенье можно закрывать.

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Джем из зеленого крыжовника

Берем 2 кг зеленого крыжовника и измельчаем его в блендере. Далее смешиваем ягоду с 0,5 кг сахара и оставляем ее пропитываться сладостью на 1-2 часа. Затем провариваем смесь в течение 5 минут и даем остыть. Снова нагреваем до кипения, засыпаем еще 0,5 кг сахарного песка, 20-25 г пектина и щепотку лимонной кислоты. Кипятим джем еще 5 мин., потом закрываем.

Варенье из крыжовника через мясорубку

Пропустите 2 кг крыжовника через мясорубку, смешайте его с 1 кг сахарного песка и оставьте настаиваться примерно на полчаса. Затем доведите варенье до кипения на слабом огне, добавьте щепотку лимонной кислоты и проварите его еще 10 минут. Готово!

Компот из крыжовника на зиму

Для приготовления компота можно брать как красный, так и зеленый крыжовник. Для банки объемом в 3 л потребуется 0,6 кг ягод, 0,3 кг сахара и 2,5 л воды.

Чтобы плоды не развалились при варке, первым делом положите их в дуршлаг и подержите около 30 секунд над кипящей водой.

Выложите “ошпаренный” крыжовник в банку. Прикройте его чистой крышкой, чтобы он не остыл. Сварите сахарный сироп (просто растворите сахар в воде и проварите в течение пары минут). Залейте кипящим сиропом плоды и сразу же закатайте банку.

Желе из крыжовника на зиму

Плоды крыжовника содержат большое количество натурального желирующего вещества, поэтому готовить желе из него - проще простого.

В первую очередь необходимо измельчить ягоды (1 кг) любым удобным для вас способом. Затем получившуюся массу перекладывают в сотейник для варки и засыпают ее 1 кг сахара. Далее желе доводят до кипения и варят около 20-25 минут, чтобы добиться густой консистенции. В конце его выкладывают на мелкое сито, чтобы удалить косточки. Вкусный и полезный десерт готов - осталось только закрыть его по баночкам!

Варенье из крыжовника с грецкими орехами

Подсушите 200 г грецких орехов на сухой сковороде. Тщательно удалите скорлупу. Измельчите 1 кг крыжовника в блендере. Добавьте к нему 0,6 кг сахара и стакан воды и проварите в течение 5-7 минут. Засыпьте орехи и щепотку лимонной кислоты. Варите смесь на слабом огне еще 10 мин. После этого закройте варенье в подготовленную тару.

Крыжовник в вишневом соку

Вишня придает любому блюду благородный терпкий вкус. Вместе с “северным виноградом” она образует незабываемый дуэт.

Берем очищенную от косточек свежую вишню (2 кг) и пропускаем ее через соковыжималку. Отжатый сок смешиваем с 1,5 кг сахарного песка и кипятим в течение 5 минут. Добавляем к нему 2 кг крыжовника и лимонную кислоту. Варим на слабом огне 10 мин. и закатываем на зиму.

Крыжовник без варки

Этот способ приготовления порадует любителей простых рецептов.

Берем 0,4 кг крыжовника. Измельчаем плоды до однородного состояния. Засыпаем их сахарным песком (0,6 кг), перемешиваем и оставляем на полчаса. Затем раскладываем десерт по чистым банкам, так, чтобы сверху осталось немного свободного места. Засыпаем его до конца сахаром и плотно закупориваем.

Крыжовник с лимоном

Это - еще один вариант “холодного варенья”, сохраняющего максимум полезных веществ.

Возьмите 1 кг спелых плодов крыжовника. Добавьте к нему нарезанный ломтиками лимон вместе с кожурой (1 шт.) Прокрутите эти ингредиенты через мясорубку. Добавьте к полученной массе 1 кг сахарного песка и оставьте ее на пропитку на 5-6 часов. Время от времени перемешивайте смесь. В конце разложите десерт по стерилизованным банкам и надежно закупорьте.

Соус к мясу из крыжовника на зиму

Кисло-сладкая ягода станет отличным дополнением к мясным блюдам.

Список ингредиентов:

  • 400 г крыжовника;
  • 4 зубчика чеснока;
  • Четвертинка стручка перца чили;
  • Пучок зелени;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • 1 ст. ложка уксуса;
  • Половинка чайной ложечки соли;
  • Кориандр, гвоздика, паприка и другие приправы - по вкусу.

Измельчаем ягоды блендером. Добавляем к ним мелко нарезанные чеснок, острый перец и зелень. Снова прокручиваем все в блендере. Получившуюся зеленую смесь переливаем в кастрюлю, вливаем в нее оливковое масло, засыпаем специи и сахарный песок. Варим соус на протяжении получаса после закипания. Под конец заливаем уксус. Готово - приправу можно закрывать!

Крыжовник с коньяком и сахаром

Для этого рецепта лучше брать слегка недозревшие плоды.

Соедините 0,8 кг сахара и стакан воды и прокипятите в течение 5 минут. Засыпьте в полученный сироп 1 кг ягод и подержите на огне 1 минуту. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте ее так на час. После этого вновь вскипятите смесь, проварите ее около 5-7 мин. и добавьте в ней по 3 ст. ложки лимонного сока и коньяка. Через 2-3 минуты снимите десерт с огня и закатайте его в банки.

Сушеный крыжовник на зиму

Простейший метод сохранения витаминов на зиму.

1 кг плодов заливаем на пару минут кипятком. Далее выкладываем их на полки электросушилки. Вначале 2 часа сушим ягоды на минимальном режиме, затем в течение пары часов даем им остыть. После этого на 4 часа запускаем сушку в максимальном режиме.

Ткемали из крыжовника

Островатый грузинский соус, подходящий как для любого вида мяса, так и для разных гарниров.

Что понадобится:

  • 1 кг крыжовника;
  • 4 чесночных зубчика;
  • Стручок острого перца;
  • Пучок кинзы;
  • 40 г сахарного песка;
  • Чайная ложка соли с горкой;
  • 30 мл оливкового масла;
  • 20 мл яблочного уксуса;
  • Молотый кориандр и черный перец - по вкусу.

Крыжовник вместе с перцем и чесноком пропускаем через мясорубку или кухонный комбайн. Варим все около 10 минут. Добавляем пряности, измельченную зелень, сахар, соль и масло и варим еще 15 мин. В конце вливаем уксус, перемешиваем, разливаем по баночкам и закрываем.

Домашний мармелад из крыжовника

Отведав кусочек такого лакомства, остановиться уже невозможно. Те, кто любит послаще, могут посыпать его сахарной пудрой.

Залейте 1 кг ягод кипятком на пару минут. После этого измельчите их в блендере и протрите через сито. У вас должно получиться густое пюре. Смешайте его с 0,5 кг сахара и 80 мл воды. Оставьте полученную массу на полчаса. Затем проварите ее на медленном огне в течение 30 минут, постоянно помешивая. Вылейте смесь в формы и дайте ей остыть. Затем уберите ее в холодильник на ночь. На следующий день достаньте мармелад, нарежьте его аккуратными кубиками и закройте в чистую тару.

Царское варенье из крыжовника

Это - излюбленный десерт императрицы Екатерины Великой.

Залейте плоды (1 кг) холодной водой со льдом на 5-6 часов. Нагрейте 0,6 л воды до кипения, положите в нее 100 г вишневых листьев, щепотку лимонной кислоты и проварите в течение 5 мин. Затем процедите отвар, добавьте в него 1 каплю ванильной эссенции, 1,5 кг сахарного песка и 2 ст. ложки водки. Соедините ягоды и полученный сироп в кастрюле и держите его на огне еще 10 минут. После этого закатайте варенье на зиму.

Джем из крыжовника, апельсинов и мяты

Возьмите 2 кг крыжовника и 1 кг апельсинов. Очистите апельсины от кожуры и разделите на дольки. Сорвите листья мяты (50 г) со стеблей. Измельчите все ингредиенты в блендере и засыпьте к ним 2 кг сахара и пол чайной ложечки лимонной кислоты. Отварите их в течение 10 мин. после закипания, разложите в обработанные емкости и закупорьте.

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Метки: Рецепт   блюдо   варенье   как приготовить   крыжовник   сладость   
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Александр Сучков Полчаса назад
Учитывая, что большая часть сортов "отходит" в июле-августе- очень своевременный пост
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