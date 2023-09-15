Крыжовник, или “северный виноград”, обладает очень ярким кисло-сладким вкусом. Из него можно приготовить множество разнообразных заготовок, которые сохранят в себе частичку солнечного лета. Держите подборку самых интересных рецептов из крыжовника на зиму!
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Варенье из крыжовника с апельсинами
Нам понадобится 0,5 крыжовника, половинка крупного апельсина, 0,5 кг сахарного песка и 120 мл воды. Очищенные ягоды выкладываем в сотейник, сверху кладем апельсиновые дольки. Засыпаем все сахаром и заливаем водой. Доводим массу до кипения, затем даем ей немного остыть. Повторяем этот цикл еще 2 раза. После этого варенье можно закрывать.
Джем из зеленого крыжовника
Берем 2 кг зеленого крыжовника и измельчаем его в блендере. Далее смешиваем ягоду с 0,5 кг сахара и оставляем ее пропитываться сладостью на 1-2 часа. Затем провариваем смесь в течение 5 минут и даем остыть. Снова нагреваем до кипения, засыпаем еще 0,5 кг сахарного песка, 20-25 г пектина и щепотку лимонной кислоты. Кипятим джем еще 5 мин., потом закрываем.
Варенье из крыжовника через мясорубку
Пропустите 2 кг крыжовника через мясорубку, смешайте его с 1 кг сахарного песка и оставьте настаиваться примерно на полчаса. Затем доведите варенье до кипения на слабом огне, добавьте щепотку лимонной кислоты и проварите его еще 10 минут. Готово!
Компот из крыжовника на зиму
Для приготовления компота можно брать как красный, так и зеленый крыжовник. Для банки объемом в 3 л потребуется 0,6 кг ягод, 0,3 кг сахара и 2,5 л воды.
Чтобы плоды не развалились при варке, первым делом положите их в дуршлаг и подержите около 30 секунд над кипящей водой.
Выложите “ошпаренный” крыжовник в банку. Прикройте его чистой крышкой, чтобы он не остыл. Сварите сахарный сироп (просто растворите сахар в воде и проварите в течение пары минут). Залейте кипящим сиропом плоды и сразу же закатайте банку.
Желе из крыжовника на зиму
Плоды крыжовника содержат большое количество натурального желирующего вещества, поэтому готовить желе из него - проще простого.
В первую очередь необходимо измельчить ягоды (1 кг) любым удобным для вас способом. Затем получившуюся массу перекладывают в сотейник для варки и засыпают ее 1 кг сахара. Далее желе доводят до кипения и варят около 20-25 минут, чтобы добиться густой консистенции. В конце его выкладывают на мелкое сито, чтобы удалить косточки. Вкусный и полезный десерт готов - осталось только закрыть его по баночкам!
Варенье из крыжовника с грецкими орехами
Подсушите 200 г грецких орехов на сухой сковороде. Тщательно удалите скорлупу. Измельчите 1 кг крыжовника в блендере. Добавьте к нему 0,6 кг сахара и стакан воды и проварите в течение 5-7 минут. Засыпьте орехи и щепотку лимонной кислоты. Варите смесь на слабом огне еще 10 мин. После этого закройте варенье в подготовленную тару.
Крыжовник в вишневом соку
Вишня придает любому блюду благородный терпкий вкус. Вместе с “северным виноградом” она образует незабываемый дуэт.
Берем очищенную от косточек свежую вишню (2 кг) и пропускаем ее через соковыжималку. Отжатый сок смешиваем с 1,5 кг сахарного песка и кипятим в течение 5 минут. Добавляем к нему 2 кг крыжовника и лимонную кислоту. Варим на слабом огне 10 мин. и закатываем на зиму.
Крыжовник без варки
Этот способ приготовления порадует любителей простых рецептов.
Берем 0,4 кг крыжовника. Измельчаем плоды до однородного состояния. Засыпаем их сахарным песком (0,6 кг), перемешиваем и оставляем на полчаса. Затем раскладываем десерт по чистым банкам, так, чтобы сверху осталось немного свободного места. Засыпаем его до конца сахаром и плотно закупориваем.
Крыжовник с лимоном
Это - еще один вариант “холодного варенья”, сохраняющего максимум полезных веществ.
Возьмите 1 кг спелых плодов крыжовника. Добавьте к нему нарезанный ломтиками лимон вместе с кожурой (1 шт.) Прокрутите эти ингредиенты через мясорубку. Добавьте к полученной массе 1 кг сахарного песка и оставьте ее на пропитку на 5-6 часов. Время от времени перемешивайте смесь. В конце разложите десерт по стерилизованным банкам и надежно закупорьте.
Соус к мясу из крыжовника на зиму
Кисло-сладкая ягода станет отличным дополнением к мясным блюдам.
Список ингредиентов:
- 400 г крыжовника;
- 4 зубчика чеснока;
- Четвертинка стручка перца чили;
- Пучок зелени;
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- 1 ст. ложка уксуса;
- Половинка чайной ложечки соли;
- Кориандр, гвоздика, паприка и другие приправы - по вкусу.
Измельчаем ягоды блендером. Добавляем к ним мелко нарезанные чеснок, острый перец и зелень. Снова прокручиваем все в блендере. Получившуюся зеленую смесь переливаем в кастрюлю, вливаем в нее оливковое масло, засыпаем специи и сахарный песок. Варим соус на протяжении получаса после закипания. Под конец заливаем уксус. Готово - приправу можно закрывать!
Крыжовник с коньяком и сахаром
Для этого рецепта лучше брать слегка недозревшие плоды.
Соедините 0,8 кг сахара и стакан воды и прокипятите в течение 5 минут. Засыпьте в полученный сироп 1 кг ягод и подержите на огне 1 минуту. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте ее так на час. После этого вновь вскипятите смесь, проварите ее около 5-7 мин. и добавьте в ней по 3 ст. ложки лимонного сока и коньяка. Через 2-3 минуты снимите десерт с огня и закатайте его в банки.
Сушеный крыжовник на зиму
Простейший метод сохранения витаминов на зиму.
1 кг плодов заливаем на пару минут кипятком. Далее выкладываем их на полки электросушилки. Вначале 2 часа сушим ягоды на минимальном режиме, затем в течение пары часов даем им остыть. После этого на 4 часа запускаем сушку в максимальном режиме.
Ткемали из крыжовника
Островатый грузинский соус, подходящий как для любого вида мяса, так и для разных гарниров.
Что понадобится:
- 1 кг крыжовника;
- 4 чесночных зубчика;
- Стручок острого перца;
- Пучок кинзы;
- 40 г сахарного песка;
- Чайная ложка соли с горкой;
- 30 мл оливкового масла;
- 20 мл яблочного уксуса;
- Молотый кориандр и черный перец - по вкусу.
Крыжовник вместе с перцем и чесноком пропускаем через мясорубку или кухонный комбайн. Варим все около 10 минут. Добавляем пряности, измельченную зелень, сахар, соль и масло и варим еще 15 мин. В конце вливаем уксус, перемешиваем, разливаем по баночкам и закрываем.
Домашний мармелад из крыжовника
Отведав кусочек такого лакомства, остановиться уже невозможно. Те, кто любит послаще, могут посыпать его сахарной пудрой.
Залейте 1 кг ягод кипятком на пару минут. После этого измельчите их в блендере и протрите через сито. У вас должно получиться густое пюре. Смешайте его с 0,5 кг сахара и 80 мл воды. Оставьте полученную массу на полчаса. Затем проварите ее на медленном огне в течение 30 минут, постоянно помешивая. Вылейте смесь в формы и дайте ей остыть. Затем уберите ее в холодильник на ночь. На следующий день достаньте мармелад, нарежьте его аккуратными кубиками и закройте в чистую тару.
Царское варенье из крыжовника
Это - излюбленный десерт императрицы Екатерины Великой.
Залейте плоды (1 кг) холодной водой со льдом на 5-6 часов. Нагрейте 0,6 л воды до кипения, положите в нее 100 г вишневых листьев, щепотку лимонной кислоты и проварите в течение 5 мин. Затем процедите отвар, добавьте в него 1 каплю ванильной эссенции, 1,5 кг сахарного песка и 2 ст. ложки водки. Соедините ягоды и полученный сироп в кастрюле и держите его на огне еще 10 минут. После этого закатайте варенье на зиму.
Джем из крыжовника, апельсинов и мяты
Возьмите 2 кг крыжовника и 1 кг апельсинов. Очистите апельсины от кожуры и разделите на дольки. Сорвите листья мяты (50 г) со стеблей. Измельчите все ингредиенты в блендере и засыпьте к ним 2 кг сахара и пол чайной ложечки лимонной кислоты. Отварите их в течение 10 мин. после закипания, разложите в обработанные емкости и закупорьте.
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