Тест для рукастых мужчин и мужикастых дам

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Если вы привыкли работать руками, можете отличить долото от стамески, то данный пост покажется вам лёгким.
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