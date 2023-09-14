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Тест для рукастых мужчин и мужикастых дам

Тест для рукастых мужчин и мужикастых дам

Автор:
14 сентября 2023 18:03
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   инструмент   интересное   мужские тесты   тест   элементарные тесты   
2191
1
Если вы привыкли работать руками, можете отличить долото от стамески, то данный пост покажется вам лёгким.

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Метки: Тесты   инструмент   интересное   мужские тесты   тест   элементарные тесты   
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14  комментариев
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15k
Kucher Час назад
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179
Александра С Полминуты назад
Автор, а что это такое?
1. Кофемолка.
2. Зимний обогреватель.
3.Музыкальная шарманка Папы Карло.
4. Фабрика пельменей и котлет.
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3k
Autumn2015 5 минут назад
7 из 10, я мужикастая дама.
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3k
filipovfilipych 12 минут назад
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1k
Выхухоль (Нагайна) 12 минут назад
Ареометром в детстве играла (мать в лаборатории работала) культиватор (большой, который к трактору цепляется) в деревне у тётки видела, домкрат, торцевую отвёртку и гайковёрт дурак не узнает, угломер и геодезическая рулетка понятны интуитивно, остальные чисто угадала.
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75
Собака У Попа 18 минут назад
9 из 10. При этом руками делать ничего не могу. Ну, вот просто знаю, как выглядит рулетка и отвёртка. Даже не знаю, откуда у меня такие знания.
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58k
Олег 24 минуты назад
кг/ам.... особенно с домкратом и "отверткой"
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299
iskra Час назад
Настолько просто, что даже несерьезно. Наверное,действительно реклама.
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Chupa_Ka_Bra

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