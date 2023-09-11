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Наглые халявщики, которые всех бесят

Наглые халявщики, которые всех бесят

Автор:
11 сентября 2023 19:42
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бесят халявщики   истории   истории из жизна   любители халявы   про наглых людей   халявщики   
2620
13

Есть такие люди, которые хотят всё получить бесплатно. Им главное выклянчить хоть что-то и сберечь копеечку. Но вот только остальные от этого страдают или бесятся. Мы собрали истории от пользователей, которые имели с такими дело.

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А вы знаете таких персонажей?

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Метки: бесят халявщики   истории   истории из жизна   любители халявы   про наглых людей   халявщики   
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16  комментариев
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11k
kaboza Час назад
Свекровь и все ЕГО родственники? Еврогейцы чтоле?
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1k
Выхухоль (Нагайна) Секунду назад
Комментарий к фото
Можно носить с собой пачку самого дешёвого дерьма для халявщиков, а для себя одну сигаретку привычную.
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4k
Taf Taffus 3 минуты назад
№10, это какого клопомора три блока было куплено за пять рублей? Прима с Астрой и то подороже получатся.
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1k
val 13 минут назад
#7 самые странные претензии к свекрови и прочим родственникам мужа. оказывается, на 6 месяцев ребенку надо дарить дорогие подарки? в семье есть все не благодаря даме или ее мужу, а благодаря богатой маме этой дамы? муж одалживает деньги брату и зависает с ним? так может он так и задумал? а на эти "одолженные" деньги просто с братом тусит?
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10k
RIZ deadening 18 минут назад
Я всем халявщики всегда отвечаю: - Договоримся , у меня цены реальные !
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27k
Matrosskin 21 минуту назад
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Вот как раз с друзьями сложнее - как бы сам выбрал, чё теперь жалуешься. А семью не выбираешь, её в нагрузку подсунули, как макулатуру к хорошим книгам в былые времена. Не грех и свернуть общение если это не первый круг ( там посложнее, да)
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8k
Дмитрий 42 минуты назад
Есть такая категория людей. Помню один такой тоже у ребят сигареты стрелял постоянно. Мороженку!!! "Дай лизнуть?...Иди купи!..Да не! Мне один раз лизнуть и всё!" Пи...ц клоун конечно....
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9k
Владимир Час назад
Выход очень старый и простой. Две пачки сигарет. Одна, что ты куришь и вторая - самая дешевая пачка, для попрошаек. Было несколько примеров, просить сразу отучаются. Кстати, сам не курю. Бросил в 15-ть лет.
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