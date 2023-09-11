Наглые халявщики, которые всех бесят

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Есть такие люди, которые хотят всё получить бесплатно. Им главное выклянчить хоть что-то и сберечь копеечку. Но вот только остальные от этого страдают или бесятся. Мы собрали истории от пользователей, которые имели с такими дело.
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А вы знаете таких персонажей?
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Ахаха, как это лизнуть чужое мороженое )))