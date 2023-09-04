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Тест по странам Центральной Америки и Карибского бассейна

Тест по странам Центральной Америки и Карибского бассейна

Автор:
04 сентября 2023 19:56
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   Центральная Америка   географические тесты   география   карибы   тест   
2357
1
Насколько хорошо вы помните географию стран Западного полушария? Вопросы построены таким образом, чтобы каждый образованный человек смог ответить хотя бы на 80% вопросов в тесте.

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Метки: Тесты   Центральная Америка   географические тесты   география   карибы   тест   
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9  комментариев
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920
Vas_26 Полчаса назад
Я каким то макаром угадал 5/11
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55
qwertykey Полминуты назад
9/11. Чёртовы флаги
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11
Petr Ivanov 14 минут назад
Карту(11) можно было все таки покрупнее сделать.
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1k
Андрей 21 минуту назад
Ну хоть раз сложный тест....
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10k
Dabus Полчаса назад
5 из 11 считай рандомом )
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2k
Вальдемар Час назад
Про флаг протормозил. Ведь флаг Ямайки знают все
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110k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
Это не страны, это банановые республики. Во всех смыслах этого выражения.

Кроме Кубы, конечно!
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10k
MakDag 2 часа назад
8 из 11. Что-то осталось из школы. Вопрос про флаги не касается географии.
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