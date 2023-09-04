Тест по странам Центральной Америки и Карибского бассейна

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Насколько хорошо вы помните географию стран Западного полушария? Вопросы построены таким образом, чтобы каждый образованный человек смог ответить хотя бы на 80% вопросов в тесте.
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