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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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13.
Митинг в рамках Всероссийской акции профсоюзов «За полную выплату заработной платы» в Переславле-Залесском, 9 апреля 1998 год
24.
Кандидат на пост Президента РФ Александр Лебедь с супругой Инной идут по московской улице после голосования, июнь 1996 года.
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