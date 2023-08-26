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Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
26 августа 2023 22:42
Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
606
16
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Просто гифки, разнообразные...

Интересного вам просмотра!

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Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
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23k
Axel 2 часа назад
Ну наконец-то традиция вернулась...
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16k
Booka1a 2 часа назад
14. в чем прикол этого пафосного сальто? как бы все азиатские системы единоборств рассчитаны на какое-то доминирование над соперником... а тут типа ты хватаешь катану, круто с ней пргаешь, нихера не видя вокруг, приземляешся, как самый ниндзя и получаешь ботинком в репу?
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Это как жеж нужно было лететь, что при ударе подкинуть такую махину на первой гифке?
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−15
Собака У Попа 3 часа назад
Как человек далёкий от биллиарда, выражаю своё восхищение игроку со второй гифки. Хотя и понимаю, что могу и получить много хейта от диванных экспертов, которые "каждый день так делают."
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