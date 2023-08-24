17 фотографий из клубной жизни 00-х, показывающих, как звёзды выглядели в те времена

Сейчас в моду снова вошли 2000-е, и мы можем видеть обилие страз в одежде и аксессуарах, клешёные джинсы и макияж, соответствующий нулевым.
Конечно, сегодняшний стиль Y2K, на котором все словно помешались, имеет некоторые отличия, но мы хотим показать вам канонические снимки, по-настоящему отражающие моду того времени. Смотрите на клубные и светские фотографии звёзд 00-х и пропитывайтесь атмосферой того времени!
Это фото было сделано в ресторане Royal Bar в 2010 году на дне рождения продюсера Артема Сорокина. Судя по последнему видео Наташи Королёвой, пара до сих пор вместе. «20 лет совместной жизни мне понравились. Продолжаем шалить дальше», — написала она. В этом году Наташе Королёвой исполнилось 50 лет, а Тарзану — 53 года.
Фото было сделано в 2006 году на концерте Муз-ТВ, проходившему в клубе ЗОНА. Интересно, что с тех пор Зверев не особо изменился, хотя в этом году ему исполнилось 60 лет.
Это фото было сделано на том же концерте Муз-ТВ, в том же клубе и в том же году. Весной этого года Данко исполнилось 54 года и он по-прежнему продолжает давать концерты со своими старыми хитами. Лера Кудрявцева в свои 52 года продолжает выглядеть великолепно.
Сейчас Дане 47 лет и от худых и угловатых форм её лица и тела ничего не осталось. Несмотря на это она выглядит очень даже хорошо, и сейчас пытается реализовать себя в рекламе, т.е. выкладывает ролики в соцсетях, в которых показывает и отмечает тот или иной бренд.
Анастасия Ивлеева сфотографированная в клубе в 2011 году (да, не 00-е, но очень близко). На этих фото Насте 20 лет. Она: снимается в кино (в 2022 году исполнила главную роль в фильме «Монастырь»), является ведущей и гостьей разных передач.
Полное и настоящее имя Джигана звучит как Денис Александрович Устименко-Вейнштейн, а фото выше датируется 2007 годом. С тех пор он поднабрал массу. Сейчас ему 38 лет, и он продолжает заниматься музыкой.
Сейчас Маше 42 года и её внешность сильно изменилась после увлечения косметологическими процедурами. Сейчас она в основном снимает короткие юмористические ролики, рекламирует бренды и рассматривает другие варианты монетизации своей известности.
Леонид трагически погиб в 2005 году, попав в аварию на мотоцикле. В этом году Ксении Собчак исполнится 42 года и в последнее время она известна как ведущая собственного шоу на YouTube «Осторожно: Собчак».
Данное фото было сделано на церемонии MTV Russia Music Awards в 2007 году. На момент съёмки этого фото Яне было 32 года. Сейчас ей 48 лет и она занимается продюсированием ледовых шоу Евгения Плющенко, а также творчества Димы Билана и группы Градусы.
А это фото было сделано всё на той же MTV Russia Music Awards только в 2008 году. На фото (слева-направо): Татьяна Котова, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.
Татьяна Котова (37 лет) позиционирует себя, как певица, но последняя её песня «Люблю» вышла в 2021 году, похоже, что сейчас она больше модель. У Альбины Джанабаевой (44 года) недавно вышла новая песня «Ветром». Меседа Багаудинова (39 лет) после участия в группе «ВИА Гра» создала сольный проект MESEDA, также позиционирует себя как певица, последняя песня «Жаль» вышла в 2017 году.
Фото с конкурса моделей Elite Model Look Russia, проходившего в клубе Rай в 2008 году. Сейчас Богдану 56 лет, он по-прежнему занимается музыкой и всё также старается эпатировать публику своими яркими нарядами.
Сейчас Анастасии 47 лет, и она по-прежнему занимается танцами и их организацией.
С тех пор Тимати изменился кардинальным образом: стал бизнесменом, приобрел очень серьёзный вид, накачался и почти полностью забился татуировками. В августе этого года ему исполнилось 40 лет, увлекается сёрфингом, выкупил заведения Starbucks (превратив их в Stars Coffee), продолжает заниматься бизнесом.
А вот, какой мода начала-середины 2000-х была за рубежом. Среди главных модниц того времени Кристина Агилера
Кажется, Кристина немного перестаралась с автозагаром и тональным кремом. Изначально Кристина возникла на музыкальном поле как конкурентка Бритни Спирс, чьи песни были невероятно популярны в те года. Сейчас ей 42 года, она поднабрала вес и по-прежнему занимается пением, собирая полные залы.
Будучи частью некогда очень популярной группы The Black Eyed Peas, Ферги была очень популярна, а после прекращения деятельности группы, она создала сольный проект. Сейчас ей 48 лет и она практически не ведёт свои страницы соцсетях.
Это была легендарная пара, круче которой считались только Анджелина Джоли и Бред Питт. Сейчас Бритни Спирс 41 год, и она выкладывает довольно странные ролики в Сеть. Джастину — 42 года, он по-прежнему успешный певец, актёр и актёр озвучивания (серия мультфильмов «Тролли»).
Две сестры, которые когда-то были невероятно популярны в США благодаря реалити-шоу «Простая жизнь». Пэрис Хилтон сейчас 42 года, она во всю штурмует музыкальный бизнес со своей последней песней «Hot One». Николь Ричи — 41 год, она значительно похудела и, как указано на её странице в соцсетях, является креативным директором магазина украшений House of Harlow 1960.
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