17 фотографий из клубной жизни 00-х, показывающих, как звёзды выглядели в те времена

А это фото было сделано всё на той же MTV Russia Music Awards только в 2008 году. На фото (слева-направо): Татьяна Котова, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.

Татьяна Котова (37 лет) позиционирует себя, как певица, но последняя её песня «Люблю» вышла в 2021 году, похоже, что сейчас она больше модель. У Альбины Джанабаевой (44 года) недавно вышла новая песня «Ветром». Меседа Багаудинова (39 лет) после участия в группе «ВИА Гра» создала сольный проект MESEDA, также позиционирует себя как певица, последняя песня «Жаль» вышла в 2017 году.