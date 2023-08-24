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Краткая лекция по истории от мигранта

Краткая лекция по истории от мигранта

Автор:
24 августа 2023 10:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Иваново   автобус   история   мигрант   русские   
2548
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По мнению приезжего специалиста, который решил побуянить в автобусе в Иваново, Русские должны их благодарить, что «они строят нам дороги и дают автобусы».

Теперь, надеясь на товарища майора, у данного неадеквата появится ночлежка за решёткой до выяснения законно ли он находится на территории РФ. А как выяснится, то либо оплатит штраф и поедет на родину строить дороги, или поедет в российский военкомат…

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Метки: Видео   Иваново   автобус   история   мигрант   русские   
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25  комментариев
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608
ruslan d 2 часа назад
Ну так сами и виноваты , распихали их во все возможные сферы деятельности , ради экономии и собственной выгоды ... Вот теперь получаем "спич"
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212
Сергей С Полчаса назад
Чурка, твоя миссия- выносить мусор за нами и мести дворы!как и всей средней азии в нашей стране
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119
Андрей Граф Сергей С 11 минут назад
это точно! надо место свое знать чурки вонючие
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54
Александр Вьюшков 38 минут назад
А кто и где второй, с кем они дороги строят и автобус нам дали?
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11k
Б.Касторский 51 минуту назад
Нет, благодарить за работу не стоит, если она оплачивается. Так мир устроен. Тебе платят, ты работаешь. Не устраивает? Не работаешь и ищешь себе другое применение. Ищешь благодарности? ВОзвращайся на родину и займись чем-то полезным.
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Ну и опять же, что с ним произошло, может всю жизнь работал и тут бац, Вазген, а ты нам в куй не брякал, я его действия ни в коем случаи не оправдываю, но может реально, мужик всю жизнь работал в РФ у нас и тут [мат] и продакшин. А тут начинают гнида черножопая, у нас на фишках расистов мама не горюй. Я сам если честно ненавижу две вещи, расизм и нигеров. Но давайте будем честны сами с собой, мы не знаем начало конфликта, мужик окуел в край это видно, а почему его такое требование "Жить дай!", в таком возрасте из любой страны переехать и начать жизнь по новой не так просто.
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20k
sonic24a Час назад
по сути правильно. Только надо на классовые позиции выходить. Мне никаких заборов не строил. А буржуинам - да, очень.
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16k
куджо Час назад
О у нас такой же оратор был в трамвае, чет досрочно вышел, ушибся много кратно штоли об кулаки русские, да и операторов было поменее в салоне))))
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17k
Поручик Час назад
Оборзевать начинают всякие "мохнорылые" и прочие "духи", особенно их молодёжь.
Буквально неделю назад "аутсорсный" грузчик с базы стройматериалов мне попытался "предъявить": мол, "мне не удобно материал складывать туда, куда вы показываете"

Да мне насрать откровенно, что тебе там "удобно или неудобно". Я оплатил доставку, разгрузку и подъём, и не собираюсь перетаскивать потом две тонны с места на место потому, что тебе, видите ли, "не удобно".
Ты получаешь мои деньги. Поэтому ты складываешь всё туда и в том порядке, который я тебе укажу!

Справедливости ради, "старший грузчик" (который наш разговор слышал) сразу же на матюгах "застроил" своего подчинённого и извинился.
Опытный, давно уже в России на заработках, судя по всему.
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16k
Shtoppi Час назад
надо было вытащить из автобуса этого ушлепка и по голове колесом проехать.
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20k
scorpick 2 часа назад
По ватсап прошло предупреждение, что Москву эту неделю шерстить будут, как никогда. Дворники перемещаются короткими перебежками. Транспорт из Подмосковья и Новой Москвы с утра полупустой.
Только два вопроса. Нахрена было предупреждать? И будут ли шерстить на рынках? На фудсити, например?
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Его сюда кто-то так сильно звал?
Почему он не строит дороги у себя на родине, и не строит там своё светлое будущее?
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
начало конфликта не видно, только результат, бородатого не оправдываю и удивляюсь терпению парня, которого он локтем придушил, видать еще помнит, что старших бить нельзя, но тут бы я не стерпел, дал бы ему жизнь такую, что на ногах бы не унес.
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66
ginodaurini Колька Валеркин сын Час назад
возможно просто зассал
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4k
Alex 2 часа назад
Гнида черножопая
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
чмо бородатое
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