Краткая лекция по истории от мигранта

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По мнению приезжего специалиста, который решил побуянить в автобусе в Иваново, Русские должны их благодарить, что «они строят нам дороги и дают автобусы».
Теперь, надеясь на товарища майора, у данного неадеквата появится ночлежка за решёткой до выяснения законно ли он находится на территории РФ. А как выяснится, то либо оплатит штраф и поедет на родину строить дороги, или поедет в российский военкомат…
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Буквально неделю назад "аутсорсный" грузчик с базы стройматериалов мне попытался "предъявить": мол, "мне не удобно материал складывать туда, куда вы показываете"
Да мне насрать откровенно, что тебе там "удобно или неудобно". Я оплатил доставку, разгрузку и подъём, и не собираюсь перетаскивать потом две тонны с места на место потому, что тебе, видите ли, "не удобно".
Ты получаешь мои деньги. Поэтому ты складываешь всё туда и в том порядке, который я тебе укажу!
Справедливости ради, "старший грузчик" (который наш разговор слышал) сразу же на матюгах "застроил" своего подчинённого и извинился.
Опытный, давно уже в России на заработках, судя по всему.
Только два вопроса. Нахрена было предупреждать? И будут ли шерстить на рынках? На фудсити, например?
Почему он не строит дороги у себя на родине, и не строит там своё светлое будущее?