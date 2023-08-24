Впечатления от работы с ОС Ubuntu 22.04 LTS

На моём счету это уже четвёртая Ubuntu, которая является основной операционной системой. Раньше у меня всё работало в связке Ubuntu + Windows. Но поняв, что в Windows я не заходил последние несколько лет, принял решение оставить одну Убунту. Что нового в Ubuntu 22.04? Кардинально поменялась система захвата изображений с экрана. Делать это стало очень удобно. Можно выбирать скрины отдельных областей экрана, определённых окон или всего рабочего стола. Видео записывается в формате .webm. Но это больше заслуга не самой Ubuntu, а рабочей среды GNOME 42.