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Впечатления от работы с ОС Ubuntu 22.04 LTS

Впечатления от работы с ОС Ubuntu 22.04 LTS

Автор:
24 августа 2023 19:56
Сообщество : Секта свидетелей Linux
Метки: Ubuntu 22.04   linux   ubuntu   Настройка Linux   операционные системы   работа в Linux   
1304
22
В посте рассмотрим плюсы и минусы данной операционной системы, а также базовую настройку. Настроим драйвера, добавим много шрифтов, произведём установку самых разных программ, а также игрушек, которые разрабатывались под Windows.
На моём счету это уже четвёртая Ubuntu, которая является основной операционной системой. Раньше у меня всё работало в связке Ubuntu + Windows. Но поняв, что в Windows я не заходил последние несколько лет, принял решение оставить одну Убунту. Что нового в Ubuntu 22.04? Кардинально поменялась система захвата изображений с экрана. Делать это стало очень удобно. Можно выбирать скрины отдельных областей экрана, определённых окон или всего рабочего стола. Видео записывается в формате .webm. Но это больше заслуга не самой Ubuntu, а рабочей среды GNOME 42.
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Чтобы не писать пост на миллион символов, дам ссылку на разбивку жёсткого диска под ОС Linux:
Ссылка раз
Ссылка два.
Помните, что во время установки системы необходимо устройство подключить к интернету, дабы система сама выкачивала обновления по ходу установки. Также не забудьте указать, чтобы устанавливались проприетарные драйвера и пакеты.

Базовая настройка

Я в первый раз ставил Ubuntu на устройство с видеокартой от Nvidia, поэтому не знал, как она будет работать. Но работать она стала отлично. Первым делом в центре приложений Линукс нужно установить NVIDIA X Server settings

Что делать, если компьютер старенький?

Можно попробовать установить Lubuntu или Xubuntu (версии отличаются рабочими средами).
Если необходимо установить много шрифтов и вам лень делать это традиционным способом (открыть его и нажимать на зелёную кнопочку "Установить"), то воспользуйтесь моим способом.

Для этого придётся шрифты распаковать и папки со шрифтами закинуть по следующим путям:
Проверяем установленные шрифты
Есть ещё один способ, но он требует прав суперпользователя. Вы обязательно его найдёте, если начнёте гуглить альтернативные способы. Понравится любителям терминала.

Устанавливаем Wine для запуска игр и приложений, разработанных под Windows

В терминале запускаем последовательно следующие команды:

sudo apt update
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt install wget
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo mv winehq.key /usr/share/keyrings/winehq-archive.key
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
winecfg
Далее запускаем установочные файлы при помощи Wine.
Я себе поставил Героев III и Disceples II. Полёт нормальный. Если нужны игрушки этого тысячелетия, то отправляемся в менеджер приложений, открываем папку Games, ищем приложение Steam. Устанавливаем, настраиваем, наслаждаемся. Вы великолепны.

Установка программ и продолжение настроек

Что мне не понравилось? Это то, что версия Telegram в менеджере приложений старая и не позволяет обновиться. Устанавливать адекватную версию с обновлениями и прочими плюшками придётся при помощи терминала:

sudo apt show telegram-desktop
sudo apt update
sudo apt install telegram-desktop

или так:

snap search telegram-desktop
sudo snap install telegram-desktop

или так:

flatpak search telegram
flatpak install flathub org.telegram.desktop
flatpak run org.telegram.desktop
В Домашней папке вы обнаружите паку "Шаблоны". Разместите там пустые файлы, которые вам необходимы для частой работы. У меня обычно больше пяти файлов там не лежит (txt, odt, php, py).
Как теперь устанавливать .deb-пакеты? Если коротко, то командой sudo dpkg -i, если длинно, то вот так.
Необходимо установить какую-нибудь версию Ubuntu? Ищите ту, где указана аббревиатура LTS. Это означает, что обновления для такой системы будут выходить очень долго. Если нужна операционная система без проблем и головной боли, то очень даже советую. 9 живых пингвинов из 10 возможных.

За неделю работы глюков, зависаний и прочих гадостей замечено не было.

Что может пригодиться:

Настройка файервола UFW

Настройка VPN-клиента в Ubuntu

Настройка SSH в Ubuntu 22.04

Источник:

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Метки: Ubuntu 22.04   linux   ubuntu   Настройка Linux   операционные системы   работа в Linux   
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12  комментариев
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5k
S__D 2 часа назад
переключение между языками при помощи клавиш Alt+Shift. Для этого в том же в центре приложений находим Gnome Tweak и устанавливаем.
.
Ну славабогу, и на Линукс допилили! Думал, не доживу.
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110k
Z_Павел Юрьевич_V 2 минуты назад
Они смогли сделать нормальное переключение языков. И 20 лет не прошло.

Много лет сидел на этом дистре, но постоянное метание с DE и, соответственно, добавление новых глюков вдобавок к старым. Много лет пилили свой Unity, пока привык, эти идиоты решили его забросить и переехали на 3й Гном со всеми его косяками и недоработками на тот момент. Попутно ещё и старые Радеоны забанили (но тут уже и сам АМД постаралась). А потом мне ещё и конкретно MSO понадобился, да на тот момент, да и сейчас тоже Либра ему в подмётки не годится. А сейчас уже и WPS на порядок лучше Либры, кстати бесплатный. Я уже и не говорю про кучу всякого проприентарного софта, который на Линухах работать не желает.
Уполз обратно на Мастдай.

PS: Поддержку хохлятины я им не прощу!
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2k
Вин 3 минуты назад
По alt-shift все могут.
А левый шифт - русский, правый - английский, так эта ваша Линукс умеет?
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29k
Юрьевич 13 минут назад
Я не понял одного - нахрена мне ставить Ubuntu 22.04 вместо моей 10-ки.
Чтобы заниматься с ней сексом и танцами с бубном?
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6k
HUBLOT 15 минут назад
А что автор делает на компьютере? Какие программы использует? Как на этой убунте идиотский формат .webm конвертировать в человеческий? Она и картинки сохраняет в таком же идиотском .webр? Вопросов много, геморроя ещё больше.
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4k
Alexbux1 43 минуты назад
а вот не люблю я Гном , Либо мате, цинамон либо КДЕ. хотя мате ближе. Дома н а всех машинах манджаро в разных вариантах
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1k
likiloki 49 минут назад
Убунта делает мне проблемы на ровном месте. Поставил себе её 2 года назад. Выделил ей под домашнюю папку 20 гигов, хотя в гайдах писали что и 5 хватит за глаза. Ничего лишнего кроме браузера и офиса не ставил. Запускаю раз в месяц чтобы обновить. И все равно она забила мусором все место и постоянно жалуется что его нет. Не умеет сама удалять старые пакеты приложений. А переразметку делать - это не раз плюнуть. Куча сложностей
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Никифоридис

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