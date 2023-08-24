Впечатления от работы с ОС Ubuntu 22.04 LTS

1304
22
В посте рассмотрим плюсы и минусы данной операционной системы, а также базовую настройку. Настроим драйвера, добавим много шрифтов, произведём установку самых разных программ, а также игрушек, которые разрабатывались под Windows.
На моём счету это уже четвёртая Ubuntu, которая является основной операционной системой. Раньше у меня всё работало в связке Ubuntu + Windows. Но поняв, что в Windows я не заходил последние несколько лет, принял решение оставить одну Убунту. Что нового в Ubuntu 22.04? Кардинально поменялась система захвата изображений с экрана. Делать это стало очень удобно. Можно выбирать скрины отдельных областей экрана, определённых окон или всего рабочего стола. Видео записывается в формате .webm. Но это больше заслуга не самой Ubuntu, а рабочей среды GNOME 42.
×
×
Чтобы не писать пост на миллион символов, дам ссылку на разбивку жёсткого диска под ОС Linux:
Ссылка раз
Ссылка два.
Ссылка раз
Ссылка два.
Помните, что во время установки системы необходимо устройство подключить к интернету, дабы система сама выкачивала обновления по ходу установки. Также не забудьте указать, чтобы устанавливались проприетарные драйвера и пакеты.
Базовая настройка
Я в первый раз ставил Ubuntu на устройство с видеокартой от Nvidia, поэтому не знал, как она будет работать. Но работать она стала отлично. Первым делом в центре приложений Линукс нужно установить NVIDIA X Server settings
Любители Windows захотят, видимо, переключение между языками при помощи клавиш Alt+Shift. Для этого в том же в центре приложений находим Gnome Tweak и устанавливаем. После установки вы сможете найти штуку, позволяющую творить самые пошлые безобразия с внешним видом Gnome в меню "Утилиты" > "Дополнительные настройки". В пункте "Клавиатура и мышь" выбираем "Дополнительные параметры раскладки" и выбираем удобный способ переключения языка.
Что делать, если компьютер старенький?
Если необходимо установить много шрифтов и вам лень делать это традиционным способом (открыть его и нажимать на зелёную кнопочку "Установить"), то воспользуйтесь моим способом.
Для этого придётся шрифты распаковать и папки со шрифтами закинуть по следующим путям:
Для этого придётся шрифты распаковать и папки со шрифтами закинуть по следующим путям:
Чтобы увидеть скрытые папки, нажмите на сочетание клавиш Ctrl+H. Кстати, число перед папкой .config может быть иным.
Проверяем установленные шрифты
Есть ещё один способ, но он требует прав суперпользователя. Вы обязательно его найдёте, если начнёте гуглить альтернативные способы. Понравится любителям терминала.
Устанавливаем Wine для запуска игр и приложений, разработанных под Windows
В терминале запускаем последовательно следующие команды:
sudo apt update
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt install wget
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo mv winehq.key /usr/share/keyrings/winehq-archive.key
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
winecfg
sudo apt update
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt install wget
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo mv winehq.key /usr/share/keyrings/winehq-archive.key
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
winecfg
Далее запускаем установочные файлы при помощи Wine.
Я себе поставил Героев III и Disceples II. Полёт нормальный. Если нужны игрушки этого тысячелетия, то отправляемся в менеджер приложений, открываем папку Games, ищем приложение Steam. Устанавливаем, настраиваем, наслаждаемся. Вы великолепны.
Установка программ и продолжение настроек
Что мне не понравилось? Это то, что версия Telegram в менеджере приложений старая и не позволяет обновиться. Устанавливать адекватную версию с обновлениями и прочими плюшками придётся при помощи терминала:
sudo apt show telegram-desktop
sudo apt update
sudo apt install telegram-desktop
или так:
snap search telegram-desktop
sudo snap install telegram-desktop
или так:
flatpak search telegram
flatpak install flathub org.telegram.desktop
flatpak run org.telegram.desktop
sudo apt show telegram-desktop
sudo apt update
sudo apt install telegram-desktop
или так:
snap search telegram-desktop
sudo snap install telegram-desktop
или так:
flatpak search telegram
flatpak install flathub org.telegram.desktop
flatpak run org.telegram.desktop
В Домашней папке вы обнаружите паку "Шаблоны". Разместите там пустые файлы, которые вам необходимы для частой работы. У меня обычно больше пяти файлов там не лежит (txt, odt, php, py).
Как теперь устанавливать .deb-пакеты? Если коротко, то командой sudo dpkg -i, если длинно, то вот так.
Необходимо установить какую-нибудь версию Ubuntu? Ищите ту, где указана аббревиатура LTS. Это означает, что обновления для такой системы будут выходить очень долго. Если нужна операционная система без проблем и головной боли, то очень даже советую. 9 живых пингвинов из 10 возможных.
За неделю работы глюков, зависаний и прочих гадостей замечено не было.
Что может пригодиться:
Настройка файервола UFW
Настройка VPN-клиента в Ubuntu
Настройка SSH в Ubuntu 22.04
За неделю работы глюков, зависаний и прочих гадостей замечено не было.
Что может пригодиться:
Настройка файервола UFW
Настройка VPN-клиента в Ubuntu
Настройка SSH в Ubuntu 22.04
Источник:
Ссылки по теме:
- Обзор Ubuntu 21.04. Можно ли использовать систему дома?
- Windows 11: реакция соцсетей на новую операционку
- Обзор очередного Linux-релиза на Фишках. Препарируем KaOS
- Выбираем Linux для дома. Разбор актуальных дистрибутивов
- Схватка началась: Windows vs Linux
Новости партнёров
реклама
.
Ну славабогу, и на Линукс допилили! Думал, не доживу.
Много лет сидел на этом дистре, но постоянное метание с DE и, соответственно, добавление новых глюков вдобавок к старым. Много лет пилили свой Unity, пока привык, эти идиоты решили его забросить и переехали на 3й Гном со всеми его косяками и недоработками на тот момент. Попутно ещё и старые Радеоны забанили (но тут уже и сам АМД постаралась). А потом мне ещё и конкретно MSO понадобился, да на тот момент, да и сейчас тоже Либра ему в подмётки не годится. А сейчас уже и WPS на порядок лучше Либры, кстати бесплатный. Я уже и не говорю про кучу всякого проприентарного софта, который на Линухах работать не желает.
Уполз обратно на Мастдай.
PS: Поддержку хохлятины я им не прощу!
А левый шифт - русский, правый - английский, так эта ваша Линукс умеет?
Чтобы заниматься с ней сексом и танцами с бубном?