Обзор Ubuntu 21.04. Можно ли использовать систему дома?

Уже больше 5 лет моей основной операционной системой является Ubuntu. На прошлой неделе обновился с 18.04 до 21.04. Решил поделиться впечатлениями от новой операционной системы. Начнём с плохого...

Что расстроило в операционной системе

Раньше можно было без проблем добавить необходимый язык в настройках системы. Сейчас для этого нужно устанавливать дополнительную программулину "Дополнительные настройки Gnome (она же Gnome Tweak)" Лезть в раздел "Клавиатура и мышь", найти пункт "Переключение на другую раскладку". И вместо стандартной Win+Shift+Пробел поменять на привычный Alt+Shift.