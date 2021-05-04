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Обзор Ubuntu 21.04. Можно ли использовать систему дома?

Обзор Ubuntu 21.04. Можно ли использовать систему дома? (14 фото)

Автор:
04 мая 2021 10:42
Сообщество : Секта свидетелей Linux
Метки: Ubuntu 21.04   linux   ubuntu   линукс   обзор операционной системы   
956
14

В апреле вышла новая стабильная версия Ubuntu 21.04. Обойти это событие стороной я не мог, поэтому обзорный пост об очередной операционной системе посвящён Ubuntu.

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Метки: Ubuntu 21.04   linux   ubuntu   линукс   обзор операционной системы   
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730
Hard.NET Полчаса назад
Debian стабилку с mate - и нафиг убунту )))))
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4k
Иван 24 минуты назад
Что значит "Сама система очень шустрая"? На коре й9 на 10 ядер, 16 гигах оперативки и ссд?
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8k
Фантом 54 минуты назад
обзор поверхностный.
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