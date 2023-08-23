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"Это кошмар!": парикмахеры, которые испортили девушкам цвет волос

"Это кошмар!": парикмахеры, которые испортили девушкам цвет волос

Автор:
23 августа 2023 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: волосы   кошмар   краска для волос   перекраситься   покраситься   провал   фото   
1575
15

Вот так и ходи в салоны красоты! А потом - бац - и причёска, и цвет волос совсем не такие, как хотелось бы. Перед вами девушки, которые на 100% разочаровались в красках для волос.

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Метки: волосы   кошмар   краска для волос   перекраситься   покраситься   провал   фото   
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8  комментариев
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1k
Uganda 2 часа назад
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8k
Пуриц Жорж 14 минут назад
Я живу около салона "Осипова" в Спб, кто там красит и что от туда выходи это просто кошмар. Я бы свою дочь просто придушил. И вьюноши таки же.
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17k
Марина Полчаса назад
"а Балда стоял да приговаривал: " не гонялся бы ты поп за дешевизною" ©
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1k
Максим Макашев 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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45
olianik Час назад
так им и надо, дурам :))
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
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5k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
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4k
Lexx 2 часа назад
Все страшны как на подбор... С такими рожами красить можно, во что угодно и чем угодно. Хуже не станет.
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