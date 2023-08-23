"Это кошмар!": парикмахеры, которые испортили девушкам цвет волос

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Вот так и ходи в салоны красоты! А потом - бац - и причёска, и цвет волос совсем не такие, как хотелось бы. Перед вами девушки, которые на 100% разочаровались в красках для волос.
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