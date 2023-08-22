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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
22 августа 2023 21:50
Метки: СССР   история   фото   
329
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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429
София 2 часа назад
Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего.
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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