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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного вам просмотра!
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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного вам просмотра!
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Поднялся на волне протестного андеграунда, кидаясь во все тяжкие.., при этом стоит в одном списке с реальными иконами того времени, лишь по причине нахождения с ними в едином временном отрезке и отчасти из-за участия в фильмах с ними - поэтому и немножко на слуху.
Распиаренные "Царь" и "Остров" - попал в типаж лишь благодаря своей фактурной внешности, доставшейся кстати, благодаря излишествам разгульной молодости. Не критикую, но и не вижу, чем восторгаться.
ИМХО.