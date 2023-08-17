Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмных жильём

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Не у всех есть своё жильё, поэтому аренда порой выглядит как лотерея. И хорошо, если выпал приятный сектор-приз на барабане, но порой всё совсем наоборот. Перед вами истории про квартиры.
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А у вас есть трешовые истории про аренду жилья?
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