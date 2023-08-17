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Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмных жильём

Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмных жильём

Автор:
17 августа 2023 14:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   аренда   жилье   забавно   истории   квартиры   фото   
2754
16

Не у всех есть своё жильё, поэтому аренда порой выглядит как лотерея. И хорошо, если выпал приятный сектор-приз на барабане, но порой всё совсем наоборот. Перед вами истории про квартиры.

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А у вас есть трешовые истории про аренду жилья?

Источник:

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Метки: Прикол   аренда   жилье   забавно   истории   квартиры   фото   
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4  комментария
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10k
Бритва Час назад
однажды я снимал квартиру, облокотился на стену и провалился в неё. А там труп. И я на нём. И обоями кто-то начинает заклеивать.
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8k
Дмитрий 6 минут назад
Пожалуй мужские трусы было самое безобидное.
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7k
rutt 46 минут назад
Было лет 10 назад, сдал квартиру студенткам, уехал домой в другой регион, приехал через 3 месяца, а там ад! С тех пор стоит закрытая, и лучше пусть так, чем после квартиранов.
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24k
sssss3 49 минут назад
Сдавал чуваку однушку бесплатно, что-бы он сделал уборку и ремонт после последних [мат] женского полу.
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