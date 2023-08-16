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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
16 августа 2023 22:42
Метки: история   ретро   фото   
519
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.

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1  комментарий
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Corvus Corax 9 часов назад
Комментарий к фото
Это не район ВДНХ... От этой точки до ВДНХ два километра на вертолете, по прямой...
Да и не было тогда никакой ВДНХ... Была ВСХВ... Всесоюзная сельскохозяйственная выставка...
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