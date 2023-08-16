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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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12.
Двадцатиоднолетняя будущая актриса Ирина Бахтура (затем Ливанова, затем Безрукова) (слева) с подругой на пляже, 1986 год
27.
Праздничный банкет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, организованный руководством Узбекской ССР для членов ЦК КПСС по случаю успешной досрочной сдачи хлопка. Осень 1959 год.
30.
Моряк ВМС США наблюдает, как советский БПК "Бойкий" выходит из порта. Бостон, Массачусетс, май 1975 года
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