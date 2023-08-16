FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5104 поста • 1081 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты
Дюжина полезных советов, чтобы не налажать в игре под названием "Жизнь"

Дюжина полезных советов, чтобы не налажать в игре под названием "Жизнь"

Автор:
16 августа 2023 17:17
Сообщество : Факты
Метки: Хитрости   интересное   подборка советов   полезные советы   советы   факты   
1696
12
Короткие советы, которые помогут вам спасти свою жизнь или же упростить её. Как предотвратить пожар и уберечь себя от стихийных бедствий? Нужно знать основы...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Хитрости   интересное   подборка советов   полезные советы   советы   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
114
iskra Час назад
Чушь сплошная.
1) не получится прямая линия без линейки.
2)Смерч может двигаться и к вам, и от вас.
3)Если море отступает,то это скорее всего просто отлив.
4)Автомобильное стекло абсолютно одинаково по толщине,что в середине,что по краям.
5) Созревшие кокосы обеспечивают организм не только влагой,но и питанием.
Ну и т.д..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
Vergüenza Ajena 15 минут назад
И где ты находишь подобную дичь????????????
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
Vergüenza Ajena 19 минут назад
Комментарий к фото
Осталось узнать как пахнет жареный миндаль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101418



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от...
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#ДТП#Автовсячина#забавно#новости#природа#позитив#ЧП
#автомобили#интересное#интересно#факты#Юмор#подборка#история#Россия#сарказм#собака
#автомир#люди#аварии#авто аварии#Прикол#в мире#Китай#милота#СССР#мир
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь 7 простых советов, которые помогут привести кухню в идеальное состояние 7 простых советов, которые помогут привести кухню в идеальное состояние Стоп, это вообще законно? Убойные хитрости, которые работают Стоп, это вообще законно? Убойные хитрости, которые работают В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Способы успокоения нервов Способы успокоения нервов 20 блестящих идей со всего мира, которые могут спасти нас от загрязнения пластиком 20 блестящих идей со всего мира, которые могут спасти нас от загрязнения пластиком

На что жалуетесь?

Вернуться