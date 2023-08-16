Дюжина полезных советов, чтобы не налажать в игре под названием "Жизнь"

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Короткие советы, которые помогут вам спасти свою жизнь или же упростить её. Как предотвратить пожар и уберечь себя от стихийных бедствий? Нужно знать основы...
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1) не получится прямая линия без линейки.
2)Смерч может двигаться и к вам, и от вас.
3)Если море отступает,то это скорее всего просто отлив.
4)Автомобильное стекло абсолютно одинаково по толщине,что в середине,что по краям.
5) Созревшие кокосы обеспечивают организм не только влагой,но и питанием.
Ну и т.д..
1) если Паркинсон в друзьях - куда ни смотри, ничего не нарисуешь;
3) смотря какое море - если внутреннее, не стоит никуда бежать, умрёшь уставшим, кто слышал про цунами в Чёрном море? Шквалы, ураганы, пЫжалста, а цунами...
4) стекло проще разбить туфлёй на шпильке с железной набойкой, чем пудовой гирей, и по хрену куда бить.