"Мохаммед, раб Аллаха": авиадебошир вынудил пилотов вернуться в аэропорт вылета

Неадекватный мужчина решил обратить пассажиров в свою религию прямо в самолёте, но устроил лишь панику.
На этот раз переполох в салоне самолёта устроил не пьяный пассажир, а экзальтированный мусульманин. "Аэробус А330" авиакомпании Malaysia Airlines направлялся из Сиднея (Австралия) в Куала-Лумпур (Малайзия). Однако вскоре после взлёта один из пассажиров начал себя неестественно вести. Он выкрикивал на весь салон, что его зовут Мохаммед и он раб Аллаха, а также приказывал находящимся рядом пассажирам тоже назваться рабами Всевышнего.
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Бортпроводникам успокоить дебошира не удалось. Это не удалось сделать и второму пилоту, которому пришлось покинуть кабину самолёта из-за неадекватного пассажира. Ещё большую панику мужчина развёл, когда сел прямо в проходе и начал молиться, а затем и вовсе взял свою сумку, засунул в неё руки и сообщил, что при нём находится нечто опасное. После таких выкрутасов самолёт пришлось разворачивать, а пассажиров пересаживать подальше от неадекватного мужчины.
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После приземления самолёт изолировали, отогнав подальше от остальных бортов. К счастью, в сумке у дебошира ничего угрожающего не нашли.
AFP (федеральная полиция Австралии) арестовала пассажира международного рейса из Сиднея в Малайзию. 45-летний мужчина был арестован без каких-либо инцидентов. Остальные пассажиры эвакуированы из самолета, угрозы обществу нет
Что стало причиной неадекватного поведения задержанного мужчины и что с ним будет дальше, не сообщается.
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Раба, правда по ходу убивают.
С собаками, кстати аналогично.
А какой смысл, отсаживать пассажиров от мужика с бомбой в летящем самолёте? Чтоб их взрывом не зацепило?
Хотя израиль как-то это делает!
В бен Гурионе нет рамок при входе и провожающий на наш вопрос "а как они проверяют?", сказал нам, что нас "срисовали за должго до появления в аэропорту"
ПыСы. Можно еще проще - смартфон с GPS покажет и положение, и направление куда нужно.
ПыСы2: GPS в самолётё нормально работает.
А вот атеисту надо думать, разбираться, отвечать лично. Нам тяжелей :)