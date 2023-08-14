"Мохаммед, раб Аллаха": авиадебошир вынудил пилотов вернуться в аэропорт вылета

После приземления самолёт изолировали, отогнав подальше от остальных бортов. К счастью, в сумке у дебошира ничего угрожающего не нашли.





AFP (федеральная полиция Австралии) арестовала пассажира международного рейса из Сиднея в Малайзию. 45-летний мужчина был арестован без каких-либо инцидентов. Остальные пассажиры эвакуированы из самолета, угрозы обществу нет





Что стало причиной неадекватного поведения задержанного мужчины и что с ним будет дальше, не сообщается.