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"Мохаммед, раб Аллаха": авиадебошир вынудил пилотов вернуться в аэропорт вылета

"Мохаммед, раб Аллаха": авиадебошир вынудил пилотов вернуться в аэропорт вылета

Автор:
14 августа 2023 14:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   дебош   задержание   пассажиры   религия   самолёт   сидней   
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Неадекватный мужчина решил обратить пассажиров в свою религию прямо в самолёте, но устроил лишь панику.

На этот раз переполох в салоне самолёта устроил не пьяный пассажир, а экзальтированный мусульманин. "Аэробус А330" авиакомпании Malaysia Airlines направлялся из Сиднея (Австралия) в Куала-Лумпур (Малайзия). Однако вскоре после взлёта один из пассажиров начал себя неестественно вести. Он выкрикивал на весь салон, что его зовут Мохаммед и он раб Аллаха, а также приказывал находящимся рядом пассажирам тоже назваться рабами Всевышнего.

Бортпроводникам успокоить дебошира не удалось. Это не удалось сделать и второму пилоту, которому пришлось покинуть кабину самолёта из-за неадекватного пассажира. Ещё большую панику мужчина развёл, когда сел прямо в проходе и начал молиться, а затем и вовсе взял свою сумку, засунул в неё руки и сообщил, что при нём находится нечто опасное. После таких выкрутасов самолёт пришлось разворачивать, а пассажиров пересаживать подальше от неадекватного мужчины.

После приземления самолёт изолировали, отогнав подальше от остальных бортов. К счастью, в сумке у дебошира ничего угрожающего не нашли.


AFP (федеральная полиция Австралии) арестовала пассажира международного рейса из Сиднея в Малайзию. 45-летний мужчина был арестован без каких-либо инцидентов. Остальные пассажиры эвакуированы из самолета, угрозы обществу нет


Что стало причиной неадекватного поведения задержанного мужчины и что с ним будет дальше, не сообщается.

Источник:

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Метки: Видео   дебош   задержание   пассажиры   религия   самолёт   сидней   
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23  комментария
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6k
livaneth 2 часа назад
За преступления, совершенные рабом отвечает его хозяин.
Раба, правда по ходу убивают.
С собаками, кстати аналогично.
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12k
Евгений 21 минуту назад
"...засунул в неё руки и сообщил, что при нём находится нечто опасное. После таких выкрутасов самолёт пришлось разворачивать, а пассажиров пересаживать подальше от неадекватного мужчины."

А какой смысл, отсаживать пассажиров от мужика с бомбой в летящем самолёте? Чтоб их взрывом не зацепило?
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1k
Igor Grishaev 45 минут назад
А ещё можно - посадить Хоттабыча на ковёр-самолёт, и - за борт.
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8k
Крайняя плоть Суслова 48 минут назад
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1k
Igor Grishaev 51 минуту назад
Усыпить не пробовали? Дротик от дартса со снотворным.
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8k
Крайняя плоть Суслова 53 минуты назад
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13k
кот базилий 56 минут назад
По роже видно - тупое животное, откуда они лезут?
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40k
Example 6.2.6 59 минут назад
Дали б ему годика 3 тюрьмы, и пожизненный запрет на перелёты в самолётах и других средствах общественного международного транспорта. Пускай Аллах ему помогает морально в его путешествиях пешком или на осле. А то пользоваться всеми этими изобретениями белых людей, которые к Корану относятся как сборнику анекдотов про евреев - ну, это ж зашквар для настоящего мусульманина. Если твой вымышленный всемогущий друг, такой велосипед, то почему вы до сих пор вытираете попу рукой и не можете ничего изобрести, чтоб прославить и показать величие вашего культа? Это ж так унизительно, пресмыкаться перед теми, кто открыто говорит что Бога нет, зато лечит болезни, летает в космос и вообще по всем флангам опережает ваше средневековье.
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14k
Kostick Час назад
я вот не пойму, отчего квс-ов не снабдят пневмой с транквилизатором? которыми животных вырубают..
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1k
Kra Час назад
психопатов невозможно сразу определить при посадке, к сожалению...
Хотя израиль как-то это делает!
В бен Гурионе нет рамок при входе и провожающий на наш вопрос "а как они проверяют?", сказал нам, что нас "срисовали за должго до появления в аэропорту"
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Экзальтированный!!! Можно было просто написать НЕАДЕКВАТНЫЙ
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17k
Сергей Час назад
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8k
Дмитрий Час назад
Просто человек боится летать! Что тут такого?(сарказм для особо одарённых!)
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52k
stabskapitan Час назад
Интересно, вот он молиться начал в проходе, а как он определил в какой стороне Мекка???
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32k
Slonyash Час назад
Так на верблюде надо было...
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Хорошо быть атеистом. Ни тебе хозяев, ни тебе странных ограничений. Понимаешь, что наука может многое объяснить, а за свои действия надо отвечать лично.
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