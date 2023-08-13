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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного вам просмотра!
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Все это как будто до сих пор стоит перед глазами.
Мои детство, отрочество и юность
А вещь это от туда
не забивали болты в тазе кувалдой, и не несли все с работы что не прибито гвоздями, но все горбач погубил ....
Еще поплачтесь, что китаеза вас обскакала, пока выпили и не работали.