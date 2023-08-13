FISHKINET
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Криминальная Россия 1990-х. Настоящие кадры жизни различных ОПГ Криминальная Россия 1990-х. Настоящие кадры жизни различных ОПГ Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 августа Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 августа Главное, чтобы пупок внутрь был: мужчины рассказали, что больше всего их привлекает в женщинах Главное, чтобы пупок внутрь был: мужчины рассказали, что больше... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР "Встань и иди": чудесное исцеление попрошайки "Встань и иди": чудесное исцеление попрошайки В Канаде запретили трансгендеру делать эвтаназию В Канаде запретили трансгендеру делать эвтаназию В Нижнем Тагиле сотрудник КБ обезвредил агрессивного мужчину с ножом В Нижнем Тагиле сотрудник КБ обезвредил агрессивного мужчину с ножом Почему монеты по краям делают ребристыми Почему монеты по краям делают ребристыми В Самаре подросток жестоко избил мужчину из-за просьбы не пить пиво на детской площадке В Самаре подросток жестоко избил мужчину из-за просьбы не пить... «Перепутали, малолетки?»: в Нижегородской области мужик с дубиной разогнал подростков, которые залезли на памятник погибшим в Великую Отечественную войну «Перепутали, малолетки?»: в Нижегородской области мужик с дубиной... В Воронеже сброшенный с шестого этажа вентилятор чуть не убил девушку В Воронеже сброшенный с шестого этажа вентилятор чуть не убил девушку На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась Шахтёры из Сербии нашли древнеримский корабль Шахтёры из Сербии нашли древнеримский корабль Представители управляющей компании распыляют перцовку и угрожают отверткой жильцам дома Представители управляющей компании распыляют перцовку и угрожают... Из-за засухи в Испании стали опреснять воду из моря Из-за засухи в Испании стали опреснять воду из моря Историк Соколов, расчленивший студентку, сравнил тюрьму с санаторием Историк Соколов, расчленивший студентку, сравнил тюрьму с санаторием Дерзкое ограбление в подъезде многоквартирного дома Дерзкое ограбление в подъезде многоквартирного дома В России из-за курса национальной валюты может сократиться число мигрантов В России из-за курса национальной валюты может сократиться число...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
13 августа 2023 22:04
Метки: СССР   история   фото   
575
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
620
Glot Remmy 3 часа назад
Я в своей сфере работаю не так давно... всего лишь 54 года... Заканчивал советское военное училище... Работал в национальной армии в одной из отложенных советских республик Прибалтики... Был старшим офицером в армии НАТО... До сих пор являюсь военным консультантом... Одно скажу точно - всегда любил и уважал свою настоящую Родину. СССР. Можно работать кем и где угодно, но всегда следует присушиваться к своему сердцу и быть преданным тому, чему присягал первый и последний раз. Так, для молодёжи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 24)
5k
Евгений Д 2 часа назад
Замечательно.
Все это как будто до сих пор стоит перед глазами.
Мои детство, отрочество и юность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Эта фотография не времён СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Рокер 2 часа назад
Скучаю по тем светлым временам и людям для которых деньги были не главное в жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Рокер au3 2 часа назад
Я такое только в Фитиле видел. Лично не сталкивался. Расскажите что и откуда несли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

998864



Другие посты автора
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Популярные теги
#фото#Юмор#новости#забавно#Приморье#Девушка
#люди#история#сарказм#криминал#подборка
#СССР#животные#США#милота#в мире
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Made in СССР: история советского нижнего белья Made in СССР: история советского нижнего белья Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться