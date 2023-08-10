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В Алуште воры обчистили магазин электроники за 49 секунд

В Алуште воры обчистили магазин электроники за 49 секунд

Автор:
10 августа 2023 17:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воры   задержание   магазин   скорость   телефоны   
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Шли к успеху на рекордных скоростях.

В Алуште задержали преступников, умудрившихся менее чем за минуту пробраться в салон связи и вытащить полные пакеты телефонов. Сотрудники ЧОПа получили сигнал из магазина, но шансов пресечь преступление у них не было. Прибыв в магазин, они обнаружили лишь выломанную "спринтерами" входную дверь и разбитые витрины.


Примечательно, что воры наряду с настоящими телефонами и смарт-часами в спешке утащили и их муляжи. Но даже с учётом этого, им удалось похитить товаров на 310 тысяч рублей.

Впоследствии полицейские смогли установить личности подозреваемых, а затем и задержать их. "Реактивные" воры 44 и 46-ти лет отроду, как оказалось, совершали подобные кражи не единожды, рука, что называется, набита.


Подозреваемые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение разбоя. Ввиду возникших финансовых трудностей злоумышленники прибыли в Алушту для совершения кражи. Определившись с целью, подозреваемые путем повреждения входной двери проникли ночью в помещение магазина.

По данным полиции, преступники за 49 секунд успели заработать 6 лет колонии. Рекорд, не иначе.

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Метки: Видео   воры   задержание   магазин   скорость   телефоны   
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3  комментария
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Янус Полуэктович Полчаса назад
была забавная история в Воронеже. Жил там тогда, и работал зам директора салона сотовой связи. DIXIS, может кто помнит такую. Так вот. Под утро поднимает меня звонок от охраны. Мол, ваш магазин ограбили, вы его под охрану сдавали, требуется ваше присутствие и всё такое, машина выехала. Как оказалось, грабители выломали дверь, и вынесли сейф. под сотню кг, между прочим. Пустой))) ну было там пару документов и размен рублей на 500 мелочью. А ещё вынесли 2 домашних радиотелефона Panasonic (их не убирали на ночь с витрин) и все карты оплаты (помните такие?). А вот весь набор мобильников остался. Ведь он просто был в коробках, в открытом, незапертом, металлическом шкафу. В аккурат за вешалкой, где висели мои служебные рубашка и пиджак)))
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Роберт Шекли Полчаса назад
Обчистили 3 витрины всего лишь на 300 тыс
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