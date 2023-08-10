В Алуште воры обчистили магазин электроники за 49 секунд

Шли к успеху на рекордных скоростях.
В Алуште задержали преступников, умудрившихся менее чем за минуту пробраться в салон связи и вытащить полные пакеты телефонов. Сотрудники ЧОПа получили сигнал из магазина, но шансов пресечь преступление у них не было. Прибыв в магазин, они обнаружили лишь выломанную "спринтерами" входную дверь и разбитые витрины.
Примечательно, что воры наряду с настоящими телефонами и смарт-часами в спешке утащили и их муляжи. Но даже с учётом этого, им удалось похитить товаров на 310 тысяч рублей.
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Впоследствии полицейские смогли установить личности подозреваемых, а затем и задержать их. "Реактивные" воры 44 и 46-ти лет отроду, как оказалось, совершали подобные кражи не единожды, рука, что называется, набита.
Подозреваемые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение разбоя. Ввиду возникших финансовых трудностей злоумышленники прибыли в Алушту для совершения кражи. Определившись с целью, подозреваемые путем повреждения входной двери проникли ночью в помещение магазина.
По данным полиции, преступники за 49 секунд успели заработать 6 лет колонии. Рекорд, не иначе.
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