В Алуште воры обчистили магазин электроники за 49 секунд

В Алуште задержали преступников, умудрившихся менее чем за минуту пробраться в салон связи и вытащить полные пакеты телефонов. Сотрудники ЧОПа получили сигнал из магазина, но шансов пресечь преступление у них не было. Прибыв в магазин, они обнаружили лишь выломанную "спринтерами" входную дверь и разбитые витрины.





Примечательно, что воры наряду с настоящими телефонами и смарт-часами в спешке утащили и их муляжи. Но даже с учётом этого, им удалось похитить товаров на 310 тысяч рублей.