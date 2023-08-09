В США очередной беспредел и дискриминация. Американка поделилась трагедией семьи

«Будет здорово поднять этот вопрос, начать разговаривать об этом, потому что в противном случае мы так никуда не придем. И те, кто чувствует себя кошками, так и будут продолжать ходить к врачам, принимающим людей. А это неправильно!» — говорит она.

Мы тут задумались: а если бы сын идентифицировал себя с майским жуком, что бы они тогда делали?