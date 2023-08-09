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В США очередной беспредел и дискриминация. Американка поделилась трагедией семьи

В США очередной беспредел и дискриминация. Американка поделилась трагедией семьи

Автор:
09 августа 2023 21:00
Метки: С котом   США   идентификация   
626
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Суть: ее сын идентифицирует себя с котом, но не может получить медицинскую помощь, поскольку ветеринар не знает, как его осматривать и лечить.

Женщина пояснила, что это большая проблема. Ведь люди, которые идентифицирует себя с животными, должны иметь возможность получить доступ к медицинским услугам в соответствии со своим статусом.

«Будет здорово поднять этот вопрос, начать разговаривать об этом, потому что в противном случае мы так никуда не придем. И те, кто чувствует себя кошками, так и будут продолжать ходить к врачам, принимающим людей. А это неправильно!» — говорит она.

Мы тут задумались: а если бы сын идентифицировал себя с майским жуком, что бы они тогда делали?

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39  комментариев
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20k
Александр 2 часа назад
Пусть кастрирует его, если он кот, чтобы такое не размножалось
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1k
Николай 2 минуты назад
Да В Испании пару месяцев назад вон вообще пякнулись и как то легализовали зоофилию.
Думаю в СШП надо следовать примеру Испании и разрешить людям ходить к ветеренарам, или чтобы у них там были врачи-панды или хирурги-кенгуру, ну и долбится тоже со всеми разрешить. Хуже не будет.
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25k
AzuveR 5 минут назад
Теперь мамаша, пусть не пропустит май месяц, когда у котов гон начнётся. А вообще , пиндостан иппанулся конкретно ,и катится в клоаку дебилизма ,лгбт и т.д.
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6k
мемфрид 14 минут назад
Подстебала она знатно)
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161
unclejohn Полчаса назад
Дебилы. Нет, не так выразился. Имбецилы. Даже это оскорбление для имбецилов.
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
просто нужно найти другого имбецила, который идентифицирует себя ветеринаром
Л-логика
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 43 минуты назад
больные.. ЗАПАДлоИдские ублюдки..
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838
АлоКин Час назад
Блин, а как же там хреново тем кто чувствует себя боевыми верталетами. Им то механики могут только гайку на залупу накрутить, масло в жопу да болт тудаже
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13k
кира Час назад
Тот случай, когда даже не знаешь, кому больше нужна психиатрическая помощь маме или сыну?
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9k
Billi_Bons Час назад
Трагедия, это когда отец рикша, мать гейша, а сын Мойша.
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34k
Андрей Иванов Час назад
Пусть докажет. Например, трахнет кошку
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8k
Serjio Час назад
Как я за них рад! Сдохнут сами, счастливыми, без лишних дырок в теле, уверенные в себе. Хорошо, что этот огромный дурдом на другом острове.
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16k
Majul 2 часа назад
Разума в глазах даже не наблюдается. Бедный ребенок этой сумасшедшей. Просто ужас, там каждого второго походу нужно насильно к психиатру вести.
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33k
Юр21 2 часа назад
Тс-с-с-с... Главное не спугните, пусть не останавливаются!
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75k
Viktor 2 часа назад
Всё, приплыли!
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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7k
М С 2 часа назад
К американским психиатрам обращаться бесполезно...
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17k
Nikita 2 часа назад
Так им не в ветклинику надо, а в ДРУГОЕ мед учреждение....
Маме в первую очередь....
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1k
Hit Me 2 часа назад
$(ять, только не останавливайтесь
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
В скором времени в США институт психиатрии упразднят за ненадобностью
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14k
Алексей 2 часа назад
Тот случай, когда проще прикинуться идиотом, чем платить за медицинскую страховку
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