В США очередной беспредел и дискриминация. Американка поделилась трагедией семьи

Суть: ее сын идентифицирует себя с котом, но не может получить медицинскую помощь, поскольку ветеринар не знает, как его осматривать и лечить.
Женщина пояснила, что это большая проблема. Ведь люди, которые идентифицирует себя с животными, должны иметь возможность получить доступ к медицинским услугам в соответствии со своим статусом.
«Будет здорово поднять этот вопрос, начать разговаривать об этом, потому что в противном случае мы так никуда не придем. И те, кто чувствует себя кошками, так и будут продолжать ходить к врачам, принимающим людей. А это неправильно!» — говорит она.
Мы тут задумались: а если бы сын идентифицировал себя с майским жуком, что бы они тогда делали?
Источник:
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Думаю в СШП надо следовать примеру Испании и разрешить людям ходить к ветеренарам, или чтобы у них там были врачи-панды или хирурги-кенгуру, ну и долбится тоже со всеми разрешить. Хуже не будет.
Л-логика
Маме в первую очередь....