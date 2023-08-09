В соц. сетях массово осудили двух девушек за их речь о том, что русская женщина должна быть с русским мужчиной

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Их назвали националистками и провокаторшами.
Нашлось и не мало тех, кто связал это с СВО и обвинил их в разжигании вражды, в то время как армия Россия борется с нацистами на украине.
Интересно,а как к этому вопросу(не про русских)относятся арабы и евреи?
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Кто там возбудился против ? Любители осликов ?
Подробнее на Курьер.Среда: https://kurer-sreda.ru/2023/06/22/v-volgograde-migranty-tolpoi-izbili-russkogo-parnia-potomu-chto-tot-khotel-poznakomitsia-s-kazakhskoi-devushkoi-video-newshttps://kurer-sreda.ru/2023/06/22/v-volgograde-migranty-tolpoi-izbili-russkogo-parnia-potomu-chto-tot-khotel-poznakomitsia-s-kazakhskoi-devushkoi-video-news
и у меня вопрос к таким вот "сердитовозмущённым" а вы то кто ля такие ?
Вон азеры, часто вообще запрещают своим детям которые даже уже в отношения - брать в жёны русских девочек, Потому что потрахаться-погулять это типа нормално, но свадьбу только со своей, иначе родители проклянут.
Армяне более спокойны в этом плане, но тоже с большей радостью одобряют браки между своими же. Потому что у них самосознание небольшого по численности народа, и они пытаются сделать так что бы он не размылся и не растворился