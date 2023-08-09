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В соц. сетях массово осудили двух девушек за их речь о том, что русская женщина должна быть с русским мужчиной

В соц. сетях массово осудили двух девушек за их речь о том, что русская женщина должна быть с русским мужчиной

Автор:
09 августа 2023 07:39
Метки: Две деевушки   Продолжение рода   Русский мужчина   
1453
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1

Их назвали националистками и провокаторшами.

Нашлось и не мало тех, кто связал это с СВО и обвинил их в разжигании вражды, в то время как армия Россия борется с нацистами на украине.

Интересно,а как к этому вопросу(не про русских)относятся арабы и евреи?

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Метки: Две деевушки   Продолжение рода   Русский мужчина   
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35  комментариев
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698
Вася 2 часа назад
Ну есть же нормальная молодежь, право слово, радует это.
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962
ruslan d 2 секунды назад
А что не так ?
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8k
Сфинктер Андропова 2 минуты назад
Ну так всё верно !
Кто там возбудился против ? Любители осликов ?
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11k
wilddewill 4 минуты назад
А вот у меня вопрос. Почему, например, мужики с кавказа считают, что русскую бабу осеменить и жить с ней это нормально, а вот когда русский мужик, например с чеченкой, жить захочет и осеменять её, так сразу целый аул с ружьями и ножами приходит и зарезать грозятся? Неспроста же определение "чернильница", ещё при СССР появилось.
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195
Жан Батист Эммануэль Зорг 7 минут назад
В Волгограде мигранты толпой избили русского парня, потому что тот хотел познакомиться с казахской девушкой
Подробнее на Курьер.Среда: https://kurer-sreda.ru/2023/06/22/v-volgograde-migranty-tolpoi-izbili-russkogo-parnia-potomu-chto-tot-khotel-poznakomitsia-s-kazakhskoi-devushkoi-video-newshttps://kurer-sreda.ru/2023/06/22/v-volgograde-migranty-tolpoi-izbili-russkogo-parnia-potomu-chto-tot-khotel-poznakomitsia-s-kazakhskoi-devushkoi-video-news
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2k
Nico 10 минут назад
может строить жизнь с хорошим человеком, а не с национальностью. кому какое дело до чей то личной жизни. А вообще, насколько знаю, в РФ перекос по полам, и мужиков меньше, сейчас еще война подвыкосит. А бабам нужно рожать.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 минут назад
татары с татарами норм, армяне с армяннами, женятся ,детишек рожают но стоит заявить что русские с русскими. сразу начинается вой шум гам тарарам нацианалисты и тд . я в ахунге.

и у меня вопрос к таким вот "сердитовозмущённым" а вы то кто ля такие ?
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1k
no_fate 16 минут назад
Всяко лучше, чем стать чернильницей.
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3k
* You All 24 минуты назад
именно что русская и должна быть с русским,так что все кто с этим не согласен пусть [мат] к себе в аулы и кишлаки обратно
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Когда то приходилось пожить в великобритании. И уже тогда, 22 года назад сердце разрывалось, когда там видел, как белые женщины ходят со всякими грязными и черными. Как вы русские их нажываете чернильницами. А так девушки молодцом. Иначе белая раса изчезнет.
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5k
Горожанин Полчаса назад
А еврейских мам будут осуждать или так нет?
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29k
Alex Полчаса назад
А что ни так? Всё правильно сказали
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260
РАТНИК Полчаса назад
Когда чеченки говорят что они только от чеченских мужчин будут рожать, это норма и так у всех народов , а когда русские это сказали - визги пошли о нацизме. Дело в том что идёт политика размывания русских - делается всё что бы русские вымирали , закабалялись кредитами и меньше рожали - тем самым из России выбивается фундамент - без русских Россия будет раздроблена - малые народы начнут сепаратизм и обособленность - это главная мечта запада , что бы русские вымирали , смешивали свою кровь и Россию изнутри поджечь гражданской войной , когда сотни тысяч завозных среднеазиатов начнут резать всех подряд.
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54k
dima423 Полчаса назад
Как можно это осуждать?! Все правильно они говорят! Да тех кто это осуждает просто НА КОЛ сразу, и поджаривать на медленном огне)
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8k
Фон Шниппельблох 36 минут назад
Ой, ещё обращать внимание на осуждения каких-то проституток? Ну тявкают там где-то... пофиг. Девочки - красавицы и умнички. Русские мужчины вас защитят как ни кто другой от этого биомусора.
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4k
vfrcbvec 37 минут назад
Я хз кто там осудил, я осуждаю тех кто осудил!
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24
Answer 39 минут назад
В чем проблема? Русский с русской должен быть!!!
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2k
SmartCat101 45 минут назад
кто осудил? покажите мне этих недоумков !
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10k
Dabus 46 минут назад
Вообще, цвет глаз и ямка на подбородке у второй девушки, тонко намекает на то что у неё не только русские были в роду. Но при этом, если у человека есть именно такие мысли предпочтения - ну кто ему может это запретить и как это можно осуждать?

Вон азеры, часто вообще запрещают своим детям которые даже уже в отношения - брать в жёны русских девочек, Потому что потрахаться-погулять это типа нормално, но свадьбу только со своей, иначе родители проклянут.

Армяне более спокойны в этом плане, но тоже с большей радостью одобряют браки между своими же. Потому что у них самосознание небольшого по численности народа, и они пытаются сделать так что бы он не размылся и не растворился
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3k
Руслан 52 минуты назад
Как же достали обиженки, которых хлебом не корми, дай на что-то обидеться и чем-то оскорбиться. Живу в Казани и полно объявлений от девушек, что они знакомятся для брака, к примеру, с мусульманами...Или девочка татарка ищет себе татарина. И никого это не напрягает. В чём проблема то? Человек ищет себе подобного, со схожим культурным кодом. А как русские ищут русских для отношений, то сразу - разжигание, караул, национализм
Наша слишком мягкотелая власть пытается угодить всем, кроме коренного населения. Доиграется. Идиоты, бл@!
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13k
gavrosh Час назад
Хорошие девчонки.
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