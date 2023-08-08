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В Узбекистане мусор станут вывозить под классическую музыку

В Узбекистане мусор станут вывозить под классическую музыку

Автор:
08 августа 2023 14:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Культура   Ташкет   Узбекистан   классическая музыка   мусор   мусоровозы   эксперимент   
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Минэкологии Узбекистана решило продвинуть эксперимент - отныне по утрам жители трёх регионов страны начнут просыпаться под классическую музыку от приезжающих под их окна мусоровозов. Новости из культурной страны.

Необычное решение Минэкологии приняло из-за большого числа жалоб на звуковые сигналы мусоровозов:

В связи с участившимися жалобами жителей на сигнальный метод вывоза мусора с населенных пунктов каждое утро было принято решение попробовать новый метод работы мусоровозочных машин. В частности, было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки.

Пока музыкальные мусоровозы запущены в тестовом режиме в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях. На каждый район выделяется по одному спецтранспорту, прибытие которого сопровождается не громкими сигналами, а классической музыкой.

Еслли эксперимент пройдёт успешно, музыкальные мусоровозы приедут к каждому дому в Узбекистане.

А вам мешает утрений мусоровоз?

Источник:

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Метки: Культура   Ташкет   Узбекистан   классическая музыка   мусор   мусоровозы   эксперимент   
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2  комментария
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34k
Андрей Иванов 15 минут назад
И все станут ненавидеть Вивальди с Моцартом, ибо - ассоциации
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Постанова голимая.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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