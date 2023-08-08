В Узбекистане мусор станут вывозить под классическую музыку

Минэкологии Узбекистана решило продвинуть эксперимент - отныне по утрам жители трёх регионов страны начнут просыпаться под классическую музыку от приезжающих под их окна мусоровозов. Новости из культурной страны.
Необычное решение Минэкологии приняло из-за большого числа жалоб на звуковые сигналы мусоровозов:
В связи с участившимися жалобами жителей на сигнальный метод вывоза мусора с населенных пунктов каждое утро было принято решение попробовать новый метод работы мусоровозочных машин. В частности, было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки.
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Пока музыкальные мусоровозы запущены в тестовом режиме в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях. На каждый район выделяется по одному спецтранспорту, прибытие которого сопровождается не громкими сигналами, а классической музыкой.
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Еслли эксперимент пройдёт успешно, музыкальные мусоровозы приедут к каждому дому в Узбекистане.
А вам мешает утрений мусоровоз?
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