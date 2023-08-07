Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 августа

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Чем примечателен сегодняшний день? Ну... сегодня понедельник, а ещё появились весьма недурные мемы: чуть-чуть про Барби, немного нытья про старость и, конечно, про кабачки. Куда же без них? Ведь август!
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Прям такая пицца подается в Питере. в Кренк Пицце, там все кафе стилизовано под Черепашек ниндзя и вообще комиксы, вот там пицца как раз такая.
2 пока думал на какую ерунду деньги потратить - они сами кончились
3 у моей экс-жены кошка с широкой ряхой - у нее челюсть так построена - физически не может за кусок мяса укусить - я про кошку
4 даааа - кабачки в рагу не пожелаешь :) а вот патиссончики - воще влет
5 глазированные сырки воще нах - любимая должна готовить запеканку с изюмчиком, ванилинчиком и в золотяночке незаметно подкладывать
6 вижу Марго - ставлю лайк
.
Тогда в икру кладите.