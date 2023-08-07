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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 августа

Автор:
07 августа 2023 20:26
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3956
20
Чем примечателен сегодняшний день? Ну... сегодня понедельник, а ещё появились весьма недурные мемы: чуть-чуть про Барби, немного нытья про старость и, конечно, про кабачки. Куда же без них? Ведь август!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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11  комментариев
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12k
Самка Хорька Час назад
Хм. "три симпатичные киски в одной постели"?.. А губа у вас не дура...

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1k
zu4ara 12 минут назад
51/49... шляпа короче...
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29k
Aqueronte Полчаса назад
Вот ни разу не реклама на выскажусь:
Прям такая пицца подается в Питере. в Кренк Пицце, там все кафе стилизовано под Черепашек ниндзя и вообще комиксы, вот там пицца как раз такая.
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Бля,да насыпьте уже мне этих ваших кабачков, я их готовить умею.
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677
ZeroCross.ru Полчаса назад
1 когда в теннис гонял - было запрещено муть всякую хлебать а вот НИМЕСИЛ - наше все - вчно ченить отваливалось
2 пока думал на какую ерунду деньги потратить - они сами кончились
3 у моей экс-жены кошка с широкой ряхой - у нее челюсть так построена - физически не может за кусок мяса укусить - я про кошку
4 даааа - кабачки в рагу не пожелаешь :) а вот патиссончики - воще влет
5 глазированные сырки воще нах - любимая должна готовить запеканку с изюмчиком, ванилинчиком и в золотяночке незаметно подкладывать
6 вижу Марго - ставлю лайк
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147
unclejohn Час назад
19 30-ти
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17k
Поручик Час назад
Чашечка чая с ложечкой для обуви - "это ПЯТЬ!"
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Никифоридис

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