Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 августа

2085
19
Мемов много не бывает... Видимо, так думают люди, создающие всё новые и новые шуточки. Собственно, та самая подборка.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама
У известного провайдера инета такие же условия. Новым абонентам тарифы дешевле. Позвонил им и спросил, почему такая несправедливость к старым. Ну, промямлили, что такая акция. Тогда я спросил, стану ли я новым клиентом, если сегодня расторгну договор, и сразу оставлю заявку на подключение. Мне начали бубнить, что "так-то да", но нужно несколько дней для (внимание!) "проверки возможности подключения"! Когда я их простебал типа "сами себя слышите?", меня переключили "повыше". Короче мне врубили тариф для новых абонентов. ))