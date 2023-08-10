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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 августа

Автор:
10 августа 2023 16:24
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2085
19
Мемов много не бывает... Видимо, так думают люди, создающие всё новые и новые шуточки. Собственно, та самая подборка.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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3  комментария
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7k
Diesel 16 минут назад
Рок, металл не прокачивают так динамики авто. Их как раз-таки прокачивает всяческий туц-туц-туц... Рок из машины не дает того эффекта как это говно, поэтому и не включают. А еще есть вторая причина - те, кто слушает рок обычно нормальные люди и они понимают что подпрыгивающая машина это не совсем приятно для окружающих...
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7k
Diesel 15 минут назад
Кстати, как думаете, что будет играть из этой машины? Думаю что явно не рок))) Сегодня в автоцентре установки музыки увидел такое чудо...
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8k
sedoisever 15 минут назад
По поводу старых и новых клиетов.
У известного провайдера инета такие же условия. Новым абонентам тарифы дешевле. Позвонил им и спросил, почему такая несправедливость к старым. Ну, промямлили, что такая акция. Тогда я спросил, стану ли я новым клиентом, если сегодня расторгну договор, и сразу оставлю заявку на подключение. Мне начали бубнить, что "так-то да", но нужно несколько дней для (внимание!) "проверки возможности подключения"! Когда я их простебал типа "сами себя слышите?", меня переключили "повыше". Короче мне врубили тариф для новых абонентов. ))
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