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В Москве эвакуировали более 500 элитных автомобилей

В Москве эвакуировали более 500 элитных автомобилей

Автор:
02 августа 2023 13:12
Метки: велодорожки   парковка авто   эвакуация   
712
6

В Москве продолжается работа по эвакуации авто с велосипедных дорожек.

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Автовладельцы не только нарушали правила парковки, но и провоцировали заторы на дорогах и мешали проезду велосипедистов и проходу пешеходов. Все автомобили были эвакуированы, а автовладельцы получили штрафы за неправильную парковку и оплатили перемещение авто на спецстоянку. Сообщить о нарушениях правил парковки можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.

Правила парковки обязательны для всех, независимо от класса автомобиля.

Источник:

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Метки: велодорожки   парковка авто   эвакуация   
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13  комментариев
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3k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Главное, чтобы это стало системой, а не так, что провели разовую акцию и успокоились.
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17k
Сергей Час назад
Еще бы велосипедистов и самокатчиков с пешеходного тротуара убрали!
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Та фигня для них штраф...
надо чтобы был 30% от стоимости авто для таких вот зажиточных быдланов. Вот тогда... может быть подумают!
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289
Murrkin ..: Атеист :.. 42 минуты назад
Думаю, что и 1% от стоимости авто для начала хватит, а далее за повторное нарушение по возрастающей шкале: 2, 5, 10 %
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12k
Евгений 2 часа назад
Чот какая-то мутная статья. Больше похоже на манипуляцию. Мол накажи мажора, стукани по телефону ХХХ ХХ ХХ. Я не защищаю нарушителей, но для Москвы, где только зарегистрированных авто под 4 ляма, плюс приезжие, Ламборджини не являются массовым авто, и тем не менее, они оказались в лидерах по нарушениям. Опять же, не указано за какой срок они эвакуированы.
Тут явно прослеживается возбуждение неприязни к владельцам дорогих машин и на этом фоне, позиционирование доноса, как благородного занятия.
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34k
Korolev 2 часа назад
Чёт много постов стало про то, как Москва похорошела? Выборы что ли скоро?
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
а зачем номера "замазади"? Родина должна знать своих "героев"
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну каааанечно... "Где я остановился, там и стоянка". Я ж на такой тачке. Быдло, оно и на Майбахе быдло.
Я конечно понимаю, что тут проблема системная. И вопрос "А куда мне её поставить?" Даже в нашем маленьком Курске уже актуальна в центре. Как её решить я не знаю. Я не профессионал. В Москве в день на дороги выезжают почти 4млн машин. Когда строился город ни один архитектор даже представить себе не мог, что в городе когда-то будет такое количество машин. И проектировали соответственно. И как теперь с этим бороться непонятно. Человеку, который ездит на Майбахе, не с руки идти пешком четыре квартала от места, где он встал, до места, куда ему надо. Ему не по рангу. Вот и проблемы. Я лично решения на данный момент не вижу. Невозможно вывезти абсолютно весь город куда-то, закрыть его, и полностью перестроить под актуальные нужды. А все эти торжественные открытия парковок, это смех один. Открыли парковку на 300 мест, а за месяц зарегистрировались 500 новых.
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947
ruslan d 2 часа назад
Лучше сразу утилизировать
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14k
Kostick 2 часа назад
очень было бы логично, при рецидиве - лишать ву.
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Наглость всем кошелькам покорна
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178
ДедМаздай 2 часа назад
Почаще бы.
Почаще бы.Посмотреть
Почаще бы.
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