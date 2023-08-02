В Москве эвакуировали более 500 элитных автомобилей

Автовладельцы не только нарушали правила парковки, но и провоцировали заторы на дорогах и мешали проезду велосипедистов и проходу пешеходов. Все автомобили были эвакуированы, а автовладельцы получили штрафы за неправильную парковку и оплатили перемещение авто на спецстоянку. Сообщить о нарушениях правил парковки можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.

Правила парковки обязательны для всех, независимо от класса автомобиля.