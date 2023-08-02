В Москве эвакуировали более 500 элитных автомобилей

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В Москве продолжается работа по эвакуации авто с велосипедных дорожек.
Чаще других нарушали правила дорожного движения водители автомобилей Mercedes и Lamborghini. Кроме этого в пятерку злостных нарушителей вошли водители Lexus, Range Rover и Porsche. Данные модели являются частыми гостями на велодорожках.
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Автовладельцы не только нарушали правила парковки, но и провоцировали заторы на дорогах и мешали проезду велосипедистов и проходу пешеходов. Все автомобили были эвакуированы, а автовладельцы получили штрафы за неправильную парковку и оплатили перемещение авто на спецстоянку. Сообщить о нарушениях правил парковки можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.
Правила парковки обязательны для всех, независимо от класса автомобиля.
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Метки: велодорожки парковка авто эвакуация
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надо чтобы был 30% от стоимости авто для таких вот зажиточных быдланов. Вот тогда... может быть подумают!
Тут явно прослеживается возбуждение неприязни к владельцам дорогих машин и на этом фоне, позиционирование доноса, как благородного занятия.
Я конечно понимаю, что тут проблема системная. И вопрос "А куда мне её поставить?" Даже в нашем маленьком Курске уже актуальна в центре. Как её решить я не знаю. Я не профессионал. В Москве в день на дороги выезжают почти 4млн машин. Когда строился город ни один архитектор даже представить себе не мог, что в городе когда-то будет такое количество машин. И проектировали соответственно. И как теперь с этим бороться непонятно. Человеку, который ездит на Майбахе, не с руки идти пешком четыре квартала от места, где он встал, до места, куда ему надо. Ему не по рангу. Вот и проблемы. Я лично решения на данный момент не вижу. Невозможно вывезти абсолютно весь город куда-то, закрыть его, и полностью перестроить под актуальные нужды. А все эти торжественные открытия парковок, это смех один. Открыли парковку на 300 мест, а за месяц зарегистрировались 500 новых.