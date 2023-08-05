Горы искореженных автомобилей и подводная лодка в городе: последствия сильнейшего наводнения в Китае

Любите фильмы про постапокалипсис? Так вот, после супертайфуна «Доксури» в Китае можно целый сериал снять, такой ужас сейчас там творится.
Ливни и штормовой ветер обрушились на страну неделю назад, и только теперь вода начинает уходить, оставляя за собой ужасную картину разрушений. Это наводнение уже назвали самым крупным за последние 140 лет.
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В результате разгула стихии погибло как минимум 20 человек, количество пропавших без вести до сих пор уточняется. В эвакуацию попало более полумиллиона человек.
Больше всего досталось Пекину, город серьезно пострадал в результате разгула стихии. Река Юдинхэ вышла из берегов и затопила столицу страны. Вырваны с корнем деревья, искорежены автомобили, разрушены мосты.
А вот так выглядит плотина Тан в Китае, которую полностью открыли, чтобы снизить уровень воды, ведь буквально за три дня выпало до 700 мм осадков.
Страшно красиво...
Даже небольшая подводная лодка не смогла противостоять тайфуну и оказалась на улице города.
Но все рано или поздно заканчивается, тайфун потерял свою силу, а вот снять репортаж о ликвидации последствий в боевых условиях для телевидения все равно нужно. И тогда в ход идет смекалочка!
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Цепь вон имеется
Или че?