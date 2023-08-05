Горы искореженных автомобилей и подводная лодка в городе: последствия сильнейшего наводнения в Китае

В результате разгула стихии погибло как минимум 20 человек, количество пропавших без вести до сих пор уточняется. В эвакуацию попало более полумиллиона человек.



Больше всего досталось Пекину, город серьезно пострадал в результате разгула стихии. Река Юдинхэ вышла из берегов и затопила столицу страны. Вырваны с корнем деревья, искорежены автомобили, разрушены мосты.