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Горы искореженных автомобилей и подводная лодка в городе: последствия сильнейшего наводнения в Китае

Горы искореженных автомобилей и подводная лодка в городе: последствия сильнейшего наводнения в Китае

Автор:
05 августа 2023 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   наводнение   пекин   последствия   тайфун   
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Любите фильмы про постапокалипсис? Так вот, после супертайфуна «Доксури» в Китае можно целый сериал снять, такой ужас сейчас там творится.

Ливни и штормовой ветер обрушились на страну неделю назад, и только теперь вода начинает уходить, оставляя за собой ужасную картину разрушений. Это наводнение уже назвали самым крупным за последние 140 лет.



В результате разгула стихии погибло как минимум 20 человек, количество пропавших без вести до сих пор уточняется. В эвакуацию попало более полумиллиона человек.

Больше всего досталось Пекину, город серьезно пострадал в результате разгула стихии. Река Юдинхэ вышла из берегов и затопила столицу страны. Вырваны с корнем деревья, искорежены автомобили, разрушены мосты.


А вот так выглядит плотина Тан в Китае, которую полностью открыли, чтобы снизить уровень воды, ведь буквально за три дня выпало до 700 мм осадков.
Страшно красиво...



Даже небольшая подводная лодка не смогла противостоять тайфуну и оказалась на улице города.

Но все рано или поздно заканчивается, тайфун потерял свою силу, а вот снять репортаж о ликвидации последствий в боевых условиях для телевидения все равно нужно. И тогда в ход идет смекалочка!


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Метки: Видео   Китай   наводнение   пекин   последствия   тайфун   
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8  комментариев
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10k
Сол Гудман 39 минут назад
Видео не работает, нет картинки белый фон, только звук
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kehlalex 47 минут назад
интересно как надо настроить блокировщик рекламы, что бы все видео показывали? А то на фишках всё меньше и меньше свободного
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14k
GROMOZEKA Час назад
Так подлодка заякоренная на бетонном постаменте, вроде
Цепь вон имеется
Или че?
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