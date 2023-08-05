Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 августа

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Если вы открыли этот пост, то для вас у меня печальные новости — вы провожаете субботу в трезвом состоянии.
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Мы крота уже месяц пытаемся поймать. Испробовали все, что только возможно. Хитрый засранец !