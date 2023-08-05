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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 августа

Автор:
05 августа 2023 19:00
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1373
20
Если вы открыли этот пост, то для вас у меня печальные новости — вы провожаете субботу в трезвом состоянии.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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26k
Влад 55 минут назад
Жрысь это вот, а там всего лишь Котопузь или ПузиКэт - кому как ближе.
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7k
rutt 2 минуты назад
"Второй день" -слабак. У меня тип 5й год работает со стажёрским бейджиком- менять категорически отказывается.
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360
София 16 минут назад
,"Вчера на ужин были кроты"
Мы крота уже месяц пытаемся поймать. Испробовали все, что только возможно. Хитрый засранец !
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