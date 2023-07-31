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«Хорошо, не ножом и не кислотой»: фанатов «Балтики» облили зелёнкой в Москве

«Хорошо, не ножом и не кислотой»: фанатов «Балтики» облили зелёнкой в Москве

Автор:
31 июля 2023 11:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   балтика   зеленка   конфликт   спартак   фанаты   
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По словам болельщиков, неизвестный с пульверизатором подкараулил их, когда фанаты выходили из автобуса у отеля «Хаятт», а затем скрылся.



«Мы находимся в плотном контакте с группой наших болельщиков, взаимодействуем с полицией. Сейчас ведется расследование произошедшего. Разумеется, отношение крайне негативное».

В «Балтике» отметили, что в ходе инцидента никто не пострадал. По данным СМИ, отмываться от зелёнки пришлось 10 фанатам.

Матч «Спартак» — «Балтика» должен пройти 31 июля в Москве в 19:30.

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Метки: Видео   балтика   зеленка   конфликт   спартак   фанаты   
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16  комментариев
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11k
Copycat Час назад
Почему все новости какие я слышу о футбольных болелах всегда о том как они какой то дебош учинили или беспорядки - при том нет разницы в какой это стране, у англичан так вообще по моему футбольный фанат это одно и тоже что член ОПГ
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2k
Alexander Gorn 2 минуты назад
Читаю заг и думаю - нефига себе, уже и от пива народ фанатеет...
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7k
Кружок 46 минут назад
Не вяжется как то фанат с Хаяттом)))
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16k
Shtoppi 59 минут назад
эт че за мажоры такие? типа ультрасы от фк балтика?
major boys front на выезде
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