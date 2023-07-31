«Хорошо, не ножом и не кислотой»: фанатов «Балтики» облили зелёнкой в Москве

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По словам болельщиков, неизвестный с пульверизатором подкараулил их, когда фанаты выходили из автобуса у отеля «Хаятт», а затем скрылся.
«Мы находимся в плотном контакте с группой наших болельщиков, взаимодействуем с полицией. Сейчас ведется расследование произошедшего. Разумеется, отношение крайне негативное».
В «Балтике» отметили, что в ходе инцидента никто не пострадал. По данным СМИ, отмываться от зелёнки пришлось 10 фанатам.
Матч «Спартак» — «Балтика» должен пройти 31 июля в Москве в 19:30.
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