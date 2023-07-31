Как выглядит самолет Ким Чен Ына

Но это еще не все. «Ил-62» далеко не единственная дорогая игрушка в арсенале северокорейского лидера. Этот самолет предназначен исключительно для деловых перелетов, и все в нем сделано для того, чтобы президента ничто не могло отвлечь от дел насущных.

А вот когда глава КНДР хочет развлечься, он с удовольствием пилотирует легкий спортивный самолет, который также имеется в его личном ангаре. Более того, северокорейская пропаганда утверждает, что Ким Чен Ын, в детстве увлекавшийся авиамоделированием, сегодня с большим удовольствием не только инспектирует авиазавод, который строит самолеты, аналогичные легким американским моделям Cessna172 Skyhawk, но и проводит демонстрационные полеты на радость всем летчикам ВВС.