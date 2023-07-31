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Как выглядит самолет Ким Чен Ына

Как выглядит самолет Ким Чен Ына

Автор:
31 июля 2023 07:28
Метки: Северная Корея   а мире   знаменитости   ким чен ын   люди   самолет   
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Для своих путешествий лидер Северной Кореи чаще всего использует бронированный железнодорожный состав. Однако иногда ему приходится перемещаться и по воздуху.

Железнодорожный состав оснащен по последнему слову техники и соответствует всем требованиям президента КНДР с точки зрения комфорта и безопасности. Ким Чен Ын является чуть ли единственным из всех глав государств, кто предпочитает перемещаться по миру посредством железной дороги, и на это у него, конечно же, хватает причин.

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Во-первых, безопасность, и в этом северокорейского лидера сложно упрекнуть. В небе даже обычный человек чувствует себя неуверенно, что уж говорить о главе государства, для которого самолет является дополнительным фактором риска.

Во-вторых, комфорт. Правящая верхушка Северной Кореи привыкла путешествовать в максимально роскошных условиях, когда под рукой есть все необходимое: от золотого унитаза до личного автомобиля!

И в целом, совершенно неважно, сколько продлится такое путешествие: президент может спокойно решать все насущные вопросы из специально оборудованного рабочего кабинета, расположенного в отдельном вагоне. Однако, несмотря на неоспоримую любовь Ким Чен Ына к своему бронированному поезду, ему все же время от времени приходится перемещаться по воздуху – таковы суровые будни главы государства. Некоторое время северокорейский лидер использовал для деловых перелетов лайнеры местной авиакомпании «Коре Хангон», пока, наконец, не обзавелся собственным воздушным судном.

По информации многочисленных СМИ, в качестве «Борта №1» Ким Чен Ын выбрал реактивный межконтинентальный пассажирский самолет «Ил-62», который начали производить еще во времена СССР. «Ил-62» отличался высоким уровнем надежности, также на нем было установлено несколько мировых рекордов, как по скорости, так и дальности полетов. Исходя из этих данных, выбор Ким Чен Ына становится более понятным: если ты вынужден летать, но в небе чувствуешь себя неуверенно, для этих целей лучше выбрать проверенную машину, коей в итоге и оказался «Ил-62».

Небольшая историческая справка для интересующихся. Первый советский реактивный пассажирский самолет «Ил-62» был разработан в 1960 году в ОКБ им. Ильюшина. Всего за период серийного выпуска (с 1966 по 1995 год) свет увидело порядка 289 самолетов, включая прототипы.

Самолет был рассчитан на размещение 186 пассажиров, а его максимальная крейсерская скорость доходила до 850 км/ч. В настоящее время в России на коммерческой основе самолеты данного типа практически не эксплуатируются: они используются только в ВВС, МЧС и специальном летном отряде «Россия».

Но вернемся к личному самолету Ким Чен Ына. Несмотря на то, что «Ил-62», принадлежащий северокорейскому лидеру, был выпущен еще в 60-70 годах прошлого столетия, он, конечно же, подвергся некоторой модернизации, которая коснулась не только технического оснащения, но и оформления.

На «Борту № 1» крупными буквами по-корейски написано "Корейская Народно-Демократическая Республика" и изображен флаг КНДР, а на его хвосте в большом круге изображена красная звезда, аналогичная той, что украшает государственный флаг.

Бежевый салон «Ил-62» отделан деревянными панелями, что придает ему внешнее сходство с «Бортом №1» президента США, и едва ли это случайность. В салоне самолета у северокорейского лидера оборудован импровизированный кабинет с удобным кожаным креслом, столом, рабочим ноутбуком и несколькими телефонами для экстренных переговоров.

Официально личный самолет Ким Чен Ына называется «Чхаммэ-1», то есть «Ястреб-1», поскольку именно ястреб является символом Северной Кореи. Однако за границей, куда Чем Ын редко, но все-таки выбирается, его самолет прозвали «Борт Чен Ын-1».

Но это еще не все. «Ил-62» далеко не единственная дорогая игрушка в арсенале северокорейского лидера. Этот самолет предназначен исключительно для деловых перелетов, и все в нем сделано для того, чтобы президента ничто не могло отвлечь от дел насущных.

А вот когда глава КНДР хочет развлечься, он с удовольствием пилотирует легкий спортивный самолет, который также имеется в его личном ангаре. Более того, северокорейская пропаганда утверждает, что Ким Чен Ын, в детстве увлекавшийся авиамоделированием, сегодня с большим удовольствием не только инспектирует авиазавод, который строит самолеты, аналогичные легким американским моделям Cessna172 Skyhawk, но и проводит демонстрационные полеты на радость всем летчикам ВВС.

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Метки: Северная Корея   а мире   знаменитости   ким чен ын   люди   самолет   
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1  комментарий
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klop 13 минут назад
// когда под рукой есть все необходимое: от золотого унитаза до личного автомобиля! //

Как же попахивает пиндосовскими методичками.
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Себастьян Перейра

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